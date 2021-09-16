Порятунок для семирічного хлопчика з важкими травмами прийшов з неба

Порятунок для семирічного хлопчика з важкими травмами прийшов з неба

Завдяки проєкту з аеромедичної евакуації на Київщині врятовано вже п’ятеро життів.

Пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, який стартував на Київщині, уже приносить перші оптимістичні результати. Нові сучасні гелікоптери Нацполіції з медичним обладнанням разом із бригадами екстреної медичної допомоги щодня виконують польоти для допомоги важким хворим. Сьогодні завдяки пілотам та медикам було врятовано семирічного хлопчика, який дістав тяжкі травми шиї та голови.

Про це йдеться 16 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Поміж київських висоток пілот гелікоптера обережно садить авіамашину на поле столичного стадіону “Старт”. На його борту - важкий пацієнт.

Як розповів медик Святослав Космач, на дитину впала металева балка. У хлопчика зламане стегно, тупа травма шиї, гематома на голові. “Травма шиї з такою гематомою - це небезпечно”, - пояснює лікар.

Завершальний етап рятувальної операції - семирічного хлопчика перевантажують до карети швидкої допомоги та везуть до Охматдиту. Тепер він під наглядом столичних лікарів, які кажуть, що загрози життю пацієнта немає. Оперативність наданої допомоги відіграла в цьому не останню роль.

Дитину доставили із села Кодра Макарівського району - за 80 кілометрів від столиці. У кареті швидкої довелося б трястися зо дві години. Пілоти впоралися за 20 хвилин. Найскладніше в таких випадках знайти місце для приземлення. Як розповідає пілот Антон Михайлюк, довелося садити гелікоптер просто на городах.

Це вже п’яте врятоване життя за допомогою гвинтокрилів. Першим пацієнтом став велосипедист із Яготина. Чоловік невдало впав і отримав важку травму голови. У столичних пробках карета “швидкої” могла б не встигнути доставити чоловіка до лікарні живим.

Святослав Космач уже другий тиждень працює в аеродинамічній бригаді. До цього п’ять років працював на “швидкій”. І різницю вже відчуває — вертольотом простіше дістатися до потрібного місця.

Серед незручностей – в гелікоптері менше простору, ніж в автомобілі, рухатися в салоні треба повільно, щоб не розгойдувати авіаборт. Проте переваг значно більше, зокрема медична апаратура разом з пацієнтом не підстрибує до стелі на дорожніх ямах.

Наразі лише один гелікоптер Нацполіції працює разом з медиками для допомоги важкохворим пацієнтам. Ще три - проходять сертифікацію. До кінця року Україна загалом отримає десять сучасних французьких аірбасів, тож, треба сподіватися, кількість врятованих безперечно збільшиться.

Новини України: у Київській області завдяки аеромедичній евакуації врятували семирічного хлопчика

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