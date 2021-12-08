Порятунок дворічного Павлика зі СMA: закарпатці відмовилися від одноденного заробітку

Хлопчик від народження страждає на спинальну м'язову атрофію.

Закарпатці відмовилися від одноденного заробітку, аби врятувати дворічного місцевого хлопчика.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 8 грудня.

Від народження він страждає на спинальну м'язову атрофію (SMA/СМА). Гроші жертвували у рамках онлайн-акції "Один день для Павлика Мотички". Кошти, зароблені за один день, надсилали батькам хлопчика анонімно.

Загалом надійшло понад 150 тисяч гривень. За весь час лікування батькам вже вдалося зібрати півтора мільйона доларів, але це тільки 60% від необхідної суми.

Дитина потребує найдорожчих ліків світу. Аби врятувати хлопчику життя, необхідно зібрати ще 800 тисяч доларів.



"Дуже багато людей приєдналось, вже дуже багато хто чув про нашого Павлика. Вони підтримують нас і фінансово, і організовують різні ярмарки, акції, різні заходи, щоб допомогти нам врятувати наше сонечко", - розповідає мати хлопчика Марія Мотичка.

Новини України: закарпатці віддали добовий заробіток батькам хлопчика зі СМА

Читайте також:

Лікар назвав незвичний симптом штаму "Омікрон" у дітей

Новий Рік 2022 на Буковелі: скільки коштує відпочити в Карпатах у "високий" сезон

У Запоріжжі підлітки півтори години гамселили ногами школярок: батькам жерв наполегливо рекомендують забрати заяви