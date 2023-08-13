Порятунок від обстрілів: на Харківщині люди масово покидають прифронтові села

Люди утікають від російських бомб і снарядів цілими родинами, разом із хатніми улюбленцями.

Понад 200 людей уже вдалось вивезти з прифронтових сіл Харківщини. На четвертий день оголошеної евакуації охочих урятуватися від обстрілів побільшало. На гарячі лінії щодня надходять десятки дзвінків. Ті, хто ще напередодні відмовлявся їхати, зараз утікають до Харкова родинами.

Про вимушену евакуацію з-під обстрілів йдеться в сюжеті ТСН.

Жителі сіл Куп’янського району, які останні 2 тижні росіяни накривають вогнем безперервно, спершу буквально жили у підвалах, сподіваючись, що з часом стане спокійніше. Втім заради дітей багато хто вирішує утікати.

Величезні торби та валізи люди зносять до евакуаційного автобусу. З-під обстрілів їдуть разом із хатніми улюбленцями.

“Страшно, тому що з дитиною. Скільки можна сидіти й чекати? І яке може бути самопочуття, коли їдеш і не знаєш, коли повернешся”, - говорить одна з вимушених переселенок.

Волонтери готові забирати людей з найгарячіших точок. Головне, щоб ті погодились їхати. Цілими родинами селян вивозять навіть з-під щільних обстрілів.

Волонтер ГО “Я врятований” Сергій Новіков розповідає, що упродовж дня зі своєю командою побував у Кругляківці, Куриловці, Ковшаровці, Куп’янську-Вузловому. Евакуювали 30 осіб, з них — 17 дітей.

“Після нашого від’їзду почалися обстріли”, - зауважив він.

У допомозі не відмовляють нікому. Евакуюють маломобільних людей. Якщо селяни просять, то забирають домашніх хом’яків, собак та котів.

На село Кругляківку, яке покидає родина Крамаренків, росіяни за кілька днів скинули 10 авіабомб. Ця пекельна ніч стала для них останньою краплею.

“Прильотів багато стало. І ближче, все ближче. У нас в Кругляківці багато смертей. Сусіди мої загинули - Чоловік з дружиною”, - розповідає утікачка.

У родині п’ятеро дітей. Тож на виїзд батьки наважились. Спершу приїхали до Харкова. А далі вирушать до Києва, волонтери обіцяють забезпечити житлом.

Організація “Я врятований’’ займається саме комплексною евакуацією. Ставлять за мету не просто евакуювати людей, а допомогти адаптуватись на новому місці.

Ми надаємо житло, продукти харчування, допомагаємо влаштуватися на роботу, віддати дітей — до школи чи садка”, - пояснює Сергій Новіков.

Через посилення ворожих атак у 53 населених пунктах Куп’янського району напередодні оголосили обов’язкову евакуацію. Вона не примусова: хто не хоче їхати, може писати відмову.

Проте із зони обстрілів обласна влада сподівається вивезти майже 12 тисяч жителів. Охочих евакуюватися більшає - щодня волонтерам надходить по кілька десятків заявок. Люди кидають усе і їдуть, але планують повернутися.

“Надія є. Додому хочеться. Думаємо, що місяць, може, й менше, і наші відіб’ють їх, і ми повернемося всі по домівках”, - кажуть тимчасові переселенці.

Нагадаємо, російська терористична армія нещадно обстрілює Харківську область. 10 серпня під час обстрілу села загинула жінка і було поранено літнього чоловіка.

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