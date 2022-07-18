Порятунок від спеки: в океанаріумі в Лондоні пінгвінів поселили до крижаної печери

У Лондоні фіксують рекордну спеку. Працівники океанаріуму вигадали, як створити пінгвінам прохолодні умови.

У лондонському океанаріумі пінгвінам улаштували крижану печеру, аби ті могли сховатися від пекучого сонця.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

У британській столиці нині фіксують рекордну температуру за всю історію спостережень. Місцеві розповідають - уже о дев’ятій ранку термометри показують +30, а до обіду – повітря прогрівається до +40. І таку спеку витримати гостям з Антарктиди вкрай важко, тож рибу їм подають із наповнених кригою відер. Прохолодні умови працівники океанаріуму намагаються зберігати й для інших мешканців, для яких спека може виявитися згубною.

Нагадаємо, що на столичному ВДНГе дозволили обирати собі собак чи котів на вихідні.