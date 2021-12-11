Порятунок зеленого фасаду: чому ремонт будівлі археологічного музею Одеси обернувся скандалом

Музейники ремонтували будівлю власними силами.

Працівники Одеського археологічного музею своїми силами поремонтували потріскану будівлю. Натомість мають сплатити штраф, бо пам'ятку архітектури без затвердженого проєкту чіпати не можна.

Одесити ініціативу музейників взагалі висміяли. Чому - дивіться у сюжеті ТСН.19:30 за 11 грудня.

Старовинна будівля у самісінькому середмісті розсипається на очах. Музейники опинилися перед важким вибором: спостерігати, як тріскається та обпадає фасад, або рятувати його. Почали ремонт, але втрапили у скандал. "Було б логічно, аби реакція виникла тоді, коли фасад був у жахливому стані: коли там падала штукатурка, було видно плісняву, шви", - каже директор Одеського археологічного музею Ігор Бруяко.

Світло-зелена фарба на пів жовтої стіни виглядає дивно. Директор пояснює, що з відтінком не вгадали, а зафарбувати вище не вистачило драбини. Мовляв, все самі і бюджетно. "Займався наш охоронець, котрий вміє це робити, і наш художник-реставратор. Покрити тим, що їм вдалося дістати. Я згоден: дещо вийшло невдало.Це краще, ніж було чекати на те, поки все почне сипатися далі", - каже Ігор Бруяко.

Одесити старання не оцінили. Колір фасаду висміяли. Крім того, еревіряльники заявили: дії музейників незаконні, бо рремонтували пам»ятку архітектури без розробки та затвердження проєкту. "Директор сказав, що робить все своїми силами, що в нього взагалі не пам’ятка. Але, разом з тим, він є підписантом охоронного договору, укладеного між нами, ним як директором, та затверджений Міністерством культури", - каже керівниця Управління об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА Олена Воробйова.

Музею загрожує 1700 гривень штрафу. За порушення, на яке тут зважилися саме через фінансову скруту. "З одного боку - це протизаконно. З іншого боку - куди подітися. Тут лежать каміння нагорі, якщо придивитися, на карнизі, які завтра можуть стати вбивцями. Але якщо я зніму цей камінь, я сьогодні вчиню злочин, бо воно зняте з пам'ятника національного значення", - каже співзасновник Асоціації архітекторів Одеси Андрій Черненко.

Експерти кажуть: фарба та штукатурка кардинально будівлю не змінила. Перефарбувати фасад не складно і бажано в первісний колір. Щоправда, який ще треба визначити. На старих чорно-білих фото музей просто сірий.

Тим часом в музеї наголошують: фасад - це лише невелика частина проблем, яку бачать усі. Будівлі, якій уже 140 років, потрібен капітальний ремонт.