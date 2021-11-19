Посадили на літак назад: з Грузії без пояснень депортували українців, які прилетіли туди на відпочинок

Посадили на літак назад: з Грузії без пояснень депортували українців, які прилетіли туди на відпочинок

У Грузії українцям не пояснили причини відмови у в'їзді.

З Грузії 19 листопада депортували українського журналіста та волонтера, який прилетів туди на відпочинок. Також до країни не пустили і його друга, який прибув разом з ним.

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Про це автомобільний журналіст, громадський діяч та волонтер Павло Кащук розповів у коментарі ТСН.ua.

Павло Кащук зазначив, що він разом із друзями прилетів до Грузії на відпочинок. Проте одразу в аеропорту Тбілісі його та ще одного друга без причини депортували з країни.

Фото: Павло Кащук

"Зі мною було четверо друзів. Перші троє пройшли, а того, хто зі мною був, автоматично не пустили. При чому мені спершу повернули документи і я знов на паспортний контроль потрапив. Там перевірили COVID-сертифікат, проте тоді до мене підбіг чоловік у цивільному та забрав документи. Нас із другом відвели до зони транзиту і залишили на півтори години. Потім нам дуже рішуче рекомендували сісти до літака, не показавши ніяких документів про депортацію", - розповів Павло Кащук.

За словами українця, через те, що його із другом депортували, в Грузії навіть затримали літак, який летів до України. Документи йому повернули лише у Києві.

"У нас були всі підтвердження готелів, оренди авто, квитки назад. Ми не в Тбілісі летіли, а на Казбек. У мене склалось враження, що був наказ "зверху" нас не пускати до Грузії", - каже Павло Кащук.

Павло Кащук зазначає, що того ж дня до Грузії не пустили також і двох українських правозахисників. Волонтер розповів, що його не пустили до країни, ймовірно, через його антиросійську позицію та активну громадську діяльність в Україні.

Павло Кащук

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