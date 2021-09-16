Посадка літака з зламаними шасі та порятунок потерпілих: на Київщині провели навчання на випадок авіакатастроф

Посадка літака з зламаними шасі та порятунок потерпілих: на Київщині провели навчання на випадок авіакатастроф

Рятувальники зімітували кілька найпоширеніших несправностей повітряних суден.

Посадка літака з зламаними шасі, займанням паливних баків та порятунок потерпілих: повномасштабні навчання на випадок авіакатастроф улаштували в аеропорту "Бориспіль". На одній із двох злітних смуг зімітували кілька найпоширеніших несправностей повітряних суден. А рятувальники на швидкість - витягали пасажирів, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Над головним летовищем країни - мчить військовий вертоліт. На землі - палають уламки. Це - найстрашніший із можливих сценаріїв - авіатроща.

За легендою навчань, неподалік аеропорту "Бориспіль" розбився військовий літак АН-26. Першим, на пошуки зниклого судна у повітря підіймають гелікоптер МІ-8. На місце десантують перших рятувальників.

Поки ті шукають уцілілих, до місця трощі прибувають наземні пошукові групи. Медики - напинають намети. Інші - гасять полум’я та евакуюють поранених.

Зі штатними рятувальниками летовища - маневри відпрацьовують військові, поліцейські та медики "Червоного Хреста". Загалом - 35 одиниць техніки та 175 рятувальників.

Хоч це і навчання - на кону кожна хвилина. Заощаджений час - потенційно врятоване життя.

Поруч - на смугу заходить літак. Такий вигляд має "тверде" приземлення з поламаними шасі. Спершу - проліт над землею, надзвичайники оцінюють несправність.

Судно – йде на додаткове коло. Тим часом на злітну смугу - наносять спеціальну піну. Вона має пом’якшити зіткнення і відділити повітря од розлитого пального. Аби те - не загорілося. Саме так - літак сідав тут востаннє 2003. Без переднього шасі - землі дісталися цілими всі пасажири.

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Якщо борт таки зайнявся - на землі його вже чекають кілька пожежних бригад. Тонну розлитого керосину - гасять за якихось 15-ть секунд. Розблокувати двері, напнути трап і витягти пасажирів - іще дві хвилини. Такі в рятувальників нормативи.

Схожі навчання службовці відпрацьовують раз на три роки. Усе - щоб авіація і далі залишалася найбезпечнішим видом транспорту.

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