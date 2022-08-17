Посадовці Бучі назвали нову кількість невпізнаних жертв, вбитих окупантами

Станом на зараз відомо про понад 400 вбитих мирних мешканців на території Бучанської громади.

Сьогодні, 17 липня, у Бучі Київської області на цвинтарі поховали тіла ще 21 невпізнаної людини – всі ці жінки та чоловіки були закатовані та вбиті окупантами в лютому-березні.

Станом на зараз відомо про 419 вбитих на території громади мирних мешканців.

Як розповів ТСН.ua секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, попередньо з усіх тіл були відібрані ДНК-зразки, щоб була можливість ідентифікувати цих людей.

"Процес поховання був і вчора, і сьогодні. Загалом, він триває вже більше тижня. Такі поховання ще будуть, тому як невпізнаних тіл є декілька десятків, є і такі рештки, по яким складно визначити навіть статеву приналежність. Справа в тому, що окупанти намагались приховати свої злочини, спалюючи тіла своїх жертв", - розповів Шаправський

За його словами, є багато випадків, коли на території громади виявляють непоховані тіла загиблих.

"Наприклад, на минулому тижні піший патруль виявив рештки тіла чоловіка біля дороги. Загиблим від кульового поранення виявився киянин, який мав житло в селі Блиставиця (Бучанської громади – ред.). Цю людину ідентифікували завдяки тому, що в неї були при собі документи. Чоловік загинув при спробі евакуюватись", - зазаначив він.

Нагадаємо, у Бучі почали ховати закатованих та вбитих росіянами місцевих жителів, яких так і не впізнали.

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