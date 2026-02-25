- Дата публікації
Посеред Дніпра у Києві помітили людину на кризі: що відомо
Рятувальники закликають громадян не виходити на крихкий лід.
У Києві помітили рибалку, який дрейфував на невеличкому шматку льоду по Дніпру. Від кадрів, які опублікували у Мережі холоне кров. Адже людина пливе на шматкові льоду по річці, яка вже майже повністю звільнилася від криги.
У ДСНС Києва розповіли, що відео з рибалкою з’явилося у мережі вчора.
«Наші фахівці виїжджали на пошуки чоловіка, але нікого не знайшли. Мабуть, рибалка самостійно вибрався на берег», — розповів ТСН.ua Павло Петров, речник ДСНС Києва.
У ДСНС Києва вкотре попереджають, що лід на річках столиці став крихкий і тонкий, тому закликають громадян не виходити на водойми і не ризикувати власним життям.
Раніше в Оболонському районі Києва чоловік зірвався на льоду Дніпра та провалився у воду.