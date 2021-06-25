Посеред дня настала ніч: у Львові аномальна буря, вулиці заливають потоки води (фото, відео)

Посеред дня настала ніч: у Львові аномальна буря, вулиці заливають потоки води (фото, відео)

У місті аномальна злива тривала понад пів години.

У Львові у п'ятницю, 25 червня, сталась аномальна буря. Вулиці міста заливали потоки води, через негоду подекуди немає електрики.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Негода у Львові почалась орієнтовно о 16:30. Так, спочатку в місті через чорні хмари буквально посеред дня настала ніч.

ТСН.ua

Згодом піднявся вітер. Вулиці міста заливав сильний дощ із громом та блискавкою. Жителі Львова повідомляють, що подекуди уже повалило дерева та затопило вулиці.

У Львові аномальна злива: посеред дня потемніло

"Такого у Львові вже давно не було. Раптово стало темно. Сильний вітер зривав дерева. Люди, які були на вулиці, почали тікати, щоб хоч десь заховатись, бо під таким дощем не можливо довго стояти, промокаєш за лічені секунди", - каже житель Шевченківського району Львова Андрій.

Буря тривала понад пів години. І о 17:05 негода припинилась.

Нагадаємо, Львів за 75 років побив історичний температурний режим.

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