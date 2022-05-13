"Посеред ночі доводиться бігати в коридор": стало відомо, як сьогодні живуть мешканці легендарної Чорнобаївки

"Посеред ночі доводиться бігати в коридор": стало відомо, як сьогодні живуть мешканці легендарної Чорнобаївки

Місцева мешканка легендарної Чорнобаївки розповіла, яка ситуація наразі в населеному пункті, де українські захисники вдев’ятнадцяте знищили окупантів.

За її словами, однією з найбільших проблем у селі є готівка. Місцеві мешканці не можуть отримати виплати або купити щось в магазинах.

Про це йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми намагаємося вести звичний спосіб життя. Удень більш-менш нормально, тому що ми далеко чуємо вибухи, але вночі трохи страшно. Часто доводиться вибігати в коридор посеред ночі", — каже місцева мешканка.

За її словами, з продовольством у селі переважно добре, однак існує проблема з готівкою. Крім того, ціни зависокі. Аби купити щось у магазині, людям доводиться шукати готівкові кошти одне в одного.

"Зазвичай самі працівники магазинів закуповують продукти і таким чином у нас є можливість купувати щось. Тобто все забезпечення села тримається на них", - каже місцева жителька.

Пенсії і виплати люди у Чорнобаївці отримують лише тоді, коли є готівка, однак її часто не вистачає.

"Нам сповіщають, коли є виплата. Дуже часто буває таке, що пенсіонери приходять за виплатами, їм пишуть що можна прийти з такої-то години, але вони можуть простояти в черзі, а готівка закінчується. За можливості їм виплачують", — розповідає дівчина.

Охочі виїхати з села досі є, проте це сьогодні неможливо - окупанти не вискають людей.

"У нас немає евакуаційних коридорів. Тому люди виїжджають на свій страх і ризик. Зараз можливості такої немає - не дають виїхати. Більша частина людей залишається", — каже дівчина.

Голова села наразі перебуває у важкому стані в лікарні. Під час чергового обстрілу будівлю сільської ради засипало. Його заступника окупанти викрадали, але потім, на щастя, відпустили.

"Від другого до четвертого травня звязку взагалі не було. Коли з’явився звязок, з’явилась інформація, що засипало сільраду і сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні. Його охороняють російські війська. А ось його заступника викрали. Звістки про нього не було десь тиждень, але потім, люди кажуть, його випустили. Інформації про те, що сільському голові стало краще, чи його випустили - немає", - розповідає місцева мешканка.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть. Російські військові називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки".

Як живуть місцеві у Чорнобаївці

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