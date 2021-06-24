Поширення коронавірусу "Дельта": як Україна стримуватиме агресивний штам

В країні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.

Уряд запроваджує обмеження задля стримування коронавірусу індійського штаму "Дельта", який набирає обертів у світі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.

Відтепер без негативного ПЛР-тесту на COVID до України зась тим, хто прямує з країн, де вирує штам. Експрестест доведеться здавати громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії або перебували там не менше семи днів. Нові правила почнуть діяти від п'ятниці, 25 червня.

Мутований вірус уже зафіксували в понад дев'яноста країнах. Серед них і Україна. Маємо два випадки "Дельта" - інфіковані мати і син. Хлопцю 16 років, жінці 66. Нещодавно вони повернулися із Російської Федерації.

В ефірі ТСН головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що цей штам коронавірусу є набагато заразнішим: він швидше передається від людини до людини. За дорученням Ради національної безпеки та оборони до завтра мають розробити комплексний план дій, щоб не допустити спалаху "Дельти" в Україні.

"Підвищеного рівня смертності або летальності внаслідок інфікування таким штамом зараз не реєструється. Тим не менш і Всесвітня організація охорони здоров'я, і кожна країна зараз запроваджують додаткові заходи обмеження задля недопущення потрапляння цього штаму на територію країни", - розповів преставник МОЗ.

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності. За оцінками медиків, штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", який вперше виявили у Великій Британії. "Дельта" вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

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