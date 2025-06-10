Пошкоджені пологовий, станція швидкої допомоги та загиблі: нові подробиці масованого обстрілу Одеси

Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

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Росіяни в Одесі поцілили у пологовий будинок, зруйнували станцію швидкої допомоги та кілька будинків. Двоє людей загинули, щонайменше девʼятеро поранено. Окупанти масовано били ударними дронами по середмістю.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

«Кілька годин пекла пережили вночі одесити. Близько першої години, коли більшість людей спали росіяни направили табун дронів на середмістя. Після перших вибухів почали з’являтися повідомлення про удар по пологовому будинку і пожежу на станції переливання крові. Втім, завдяки зусиллям медиків, обійшлося без потерпілих», — каже Сергій Осадчук.

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«Під час тривог спускаємось усі в укриття, воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологові зали, операційні, місця для жінок з дітьми і вагітних. Удар „Шахеда“ прийшовся на адміністративну будівлю, що стоїть окремо, воно зруйноване частково. Після удару вибило шибки у нас», — каже головна лікарка пологового Ірина Головатюк-Юзефпольська.

Наслідки атаки на Одесу / © ТСН

Наймасовішим удар був в одному місті: в радіусі ста метрів один від одного вибухнули одразу три «Шахеди». Люди вибігали з палаючих помешкань, а навкруги спались осколки скла і горіли автівки.

«Я спала, крізь сон почула перший вибух і підскочила та стала у дверному пройомі і вже коли був другий вибух. Летіло усе скло, дах в хаті. Я встигла тільки до підвалу дійти і сховатись і все, ще один вибух ще один. І потім я тільки чую крики сусідів, дикі крики я вилізла вже боса по склу я пробігла бо у хаті вже все впало», — каже одеситка.

В одному із будинків «Шахед» врізався просто в дах. Одна з мешканок ледве встигла вибігти з кімнати як туди впали важкі уламки та палаючи дерев’яні балки. А от чоловік, який жив тут на 3 поверсі, загинув під завалами. Згодом стало відомо про ще одну загиблу людину.

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«У нього дружина поїхала за кордон, а він прийшов з роботи. Його дуже довго шукали рятувальники, накрило плитою і там знайшли», — кажуть місцеві.



Цієї ночі горіла й станція екстреної медичної допомоги, яку також атакував безпілотник. Дісталося і зоопарку, і спортивному центру. Рятувальники гасили полумʼя, і виводили людей з напівзруйнованих приміщень

«Нашими вогнеборцями також було врятовано дев’ять осіб. На місцях працювали психологи ДСНС так як люди були абсолютно в різному стресовому стані, допомога потрібна була і служба працювала разом з місцевими мешканцями. Загалом було залучено понад сто рятувальників», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.



Вже зранку на місцях прильотів почали працйювати комунальники. Вони вже встигли прибрати уламки та скло, т а забити вікна деревʼяними щитами. Наразі у місті підраховують кількість постраждалих будинків і готують житло для тих, хто лишився під даху над головою.

Раніше повідомлялося, що в Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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