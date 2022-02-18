Пошкоджене майно та затоплені сусіди: у Києві жінка здала житло, а тепер не знає, як захиститися від батька квартирантки

Пошкоджене майно та затоплені сусіди: у Києві жінка здала житло, а тепер не знає, як захиститися від батька квартирантки

Щоб уникнути таких неприємностей, юрист рекомендує у договорі прописувати всі деталі та застрахувати квартиру.

У Києві жінка здавала квартиру в довготривалу оренду. У результаті - житло потребує повного ремонту. І, незважаючи на те, що між орендодавцем і квартиранткою був укладений договір, відшкодовувати кошти на відновлення житла остання відмовляється.

Тож, як розібратися в такій ситуації? Як правильно укладати договір, аби всі сторони були захищені? Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 18 лютого.

Розкидані речі, недопалки та затоплена квартира сусідів. Така неприємність спіткала орендодавцю Вікторію напередодні виїзду недобросовісної 19-річної квартирантки.

"Мені телефонують сусіди і кажуть, що у квартирі там через двері ллється. Терміново сюди… По щиколотки все: бички, все…Це важко описати, це треба дивитись фотографії ", - розказує Вікторія.

Жінка додає, що неодноразово чула скарги від сусідів на шум. Двічі сусіди викликали поліцію. Та кожного разу 19-річна орендарка просила вибачення, виправдовувалася та благала не виселяти її.

"Я їй сказала, дивись, Діано, я все одно тебе висиляю, я вже не хочу, аби ти у мене жила, але у тебе є час до 14 лютого. Бо в них вже проплачено було, і договір закінчувався 14 лютого", - пояснила орендодавця.

Та перед датою виселення, 10 лютого, Вікторії зателефонували сусіди зі скаргами, що їх затопили.

Вікторія скаржиться, що відшкодовувати ремонт дівчина відмовилась. А потім на зв'язок почав виходити її батько.

"Він як почав на мене кричати. Я взагалі опішила. І тоді я зрозуміла, що з цих людей я нічого мирним шляхом не доб’юся. Мені навіть якось страшно стало", - розповідає киянка.

Договір між власницею та орендарем був укладений, однак відшкодування за збитки там не прописали. Після численних неприємних телефонних розмов жінка почула у свій бік погрози.

"Закінчилася розмова тим, що її тато кричав: "Я вас знайду, поріжу!" І ще такі…не можу більше сказати, такі серйозні слова", - додає жінка.

Прибирання та ремонт - тепер на плечах сім’ї Вікторії. Уже витратили понад 7 тисяч гривень.

Юрист Андрій Мірошниченко пояснює, що наявність договору, платіжних операцій і фото - є достатнім підґрунтям для стягнення відшкодувань через суд, але процес може затягнутися.

Втім, окрім договору, існує ще один метод перестороги – страхування квартири.

"Компенсацію можливо отримати. Але все залежить від безпосередньо укладеного страхового договору. Тобто, якщо в договорі прописано такий випадок, як страховий, то дійсно так. Страхова може покрити повністю або частково понесені збитки", - каже юрист Правобережного центру з надання безоплатної правової допомоги Андрій Мірошниченко.

Якщо ж квартиру не страхували, до суду звертатися не хочеться, а компенсація потрібна, юрист радить звернутися до так званого медіатора.

"Сидить медіатор – це незалежна особа, він фактично, як переговорник. Це, можна сказати, юрист, психолог, який допомагає дійти сторонам якогось спільного рішення", - пояснює Мірошниченко.

Щоб уникнути таких неприємностей, з якими зіштовхнулась Вікторія, юрист рекомендує у договорі прописувати всі деталі.

"Сторони вправі формулювати цей договір, як їм завгодно. Єдине, він не повинен суперечити загальним нормам і принципам цивільного законодавства", - зазначає юрист.

Після такого неприємного уроку Вікторія каже, що тепер вже точно застрахує квартиру, укладатиме чіткіший договір і ретельніше обиратиме квартирантів.

Як захиститися від недобросовісних орендарів та орендодавців

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