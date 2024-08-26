Пошкодження дамби Київської ГЕС: експерт розповів, до чого готуватися

Чому є загроза, що у вересні доведеться сидіти без світла.

Росія завдала комбінованого удару по Україні. За інформацією КОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини, а пошкодження отримали два енергетичні об’єкти області.

Що кажуть у КОВА?

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Посадовець запевняє, що його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00.

"Хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог та атак. Зараз якраз всі служби займаються на місці ліквідацією наслідків цієї атаки", – розповів Кравченко.

На уточнювальне запитання він відповів, що дамба критичних пошкоджень не зазнала: "Все правильно. Дякуємо силам ППО".

Що кажуть експерти

За словами Олега Попенка, експерта з питань ЖКХ, росіяни били ракетами та "Шахедами" виключно по енергетичній системі України.

"З цього можна зробити висновок, що головна ціль ворога була саме енергетика. І наскільки я розумію, росіяни били не тільки по нашій розподільчій енергосистемі, а і намагалися вразити наші ГЕС", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт з питань ЖКГ.

Він додає, що наслідки від ракетного удару будуть відчутні.

"Наслідки виглядають дуже складними, і скоріш за все, це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які нас чекають попереду. Чи будуть вони довготривалими – зараз сказати важко, бо не вся інформації відома і щось прогнозувати складно", - зауважує Олег Попенко.

Можливі наслідки від пошкодження дамби ГЕС

За словами Олега Попенка, пошкодження Київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в мережі під час пікових навантажень, і це може привести до погодинних відключень в достроковій перспективі.

"Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва будуть сидіти без світла і відключення будуть продовжуватись до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань", - зазначає Олег Попенко.

Потопу не варто боятися

Відносно загрози підтоплення Києва, то фахівець їх відкидає: "Щодо руйнування самої греблі, то тут я не думаю, що киянам і гостям столиці потрібно хвилюватися. Дамба Київської ГЕС здатна витримати набагато більші влучання, загрози для Києва і його околиць немає", - запевняє Олег Попенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що знищити дамбу Київської ГЕС ракетами неможливо, лише частково пошкодити, але катастрофічних наслідків для Києва не буде.

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