Поштарка із Закарпаття програла у казино 170 тисяч гривень пенсій

Працівниця пошти програла у казино гроші / © Фото з відкритих джерел

У Закарпатській області працівниця пошти програла у казино 170 тисяч гривень пенсійних виплат, які призначались для жителів громади.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

Жінка розповіла про залежність від казино та як програла чужі гроші

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину та детально розповіла, як потрапила у пастку азартних ігор. За її словами, вона перераховувала кошти на свої картки через термінали пошти, намагаючись відігратися.

«На ці кошти я грала в онлайн-казино. Я позичала гроші, а коли вони з’являлись — повертала у касу. У період з 1 по 10 вересня я програла велику суму, приблизно 170–180 тисяч гривень, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Хотіла на наступний день позичити у когось і повернути назад, проте не змогла через те, що викликали поліцію», — розповіла працівниця пошти.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

«Грошей не вистачає»: шок листонош

10 вересня 2022 року до відділення у Грушові приїхав водій-супровідник, який передав керівниці страховий мішок із сумою понад 666 тисяч гривень. Коли листоноші прийшли за грошима для виплат місцевим жителям, очільниця просто приголомшила їх новиною.

«Це був звичайний робочий день. Приїхав водій з інкасаторським мішком. Працівниця повідомила нам, що у мішку не вистачало 170 тисяч гривень. Для мене це було здивуванням, бо такого ніколи раніше не було», — розповіла свідок події.

Інші працівники відділення підтвердили: раніше жодних проблем із касою не виникало, а їхня колега ніяк не пояснювала, куди зникли кошти. На місце одразу викликали територіального менеджера та поліцію.

Що показало розслідування?

Слідчі вивчили банківські виписки обвинуваченої та еквайрингові звіти відділення. Виявилося, що жінка систематично поповнювала свою картку сумами по 4999 гривень (аби уникнути фінмоніторингу) протягом усього початку вересня. Гроші моментально витрачалися на оплату послуг у мережі — фактично на гру в казино.

Вирок суду: пробація замість в’язниці

Суд врахував, що жінка щиро розкаялася, раніше не була судима, має на утриманні двох малолітніх дітей та вже добровільно повернула вкрадені 170 тисяч гривень АТ «Укрпошта».

З огляду на зміни в законодавстві (запровадження пробаційного нагляду у 2024 році), суд обрав покарання, що не передбачає позбавлення волі.

Вердикт суду:

Визнати винною у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Призначити 2 роки пробаційного нагляду .

Заборонити обіймати посади , пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком на 2 роки.

Призначити штраф у розмірі 6800 гривень.

Тепер засуджена зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

