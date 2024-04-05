Пошуки Patriot, заяви Кулеби та Столтенберга: чи отримає Україна допомогу від НАТО

Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України. Про це на зустрічі Ради Україна-НАТО у Брюсселі заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Саме протиповітряна оборона була ключовою темою. Як зазначив наш посадовець - він хотів занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси та Львова.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Що говорив Кулеба на зустрічі Ради Україна-НАТО

З нагоди 75-річчя створення НАТО у штаб-квартирі Альянсу відбулись урочистості. З оркестром, розрізанням торту, однак святковий настрій - певним чином затьмарюють виклики, з якими стикається нині найпотужніший військово-політичний союз у світі.

Найкривавіша від часів Другої світової війна в Європі триває, ознак, що її кінець близько, - немає. Військові успіхи України змінилися загрозами їй через брак озброєння на тлі затримок допомоги від ключових союзників.

Росія та її економіка - призвичаюються до ритму війни, допоки члени НАТО намагаються надолужити її у виробництві зброї. Зберігаються побоювання нового російського наступу та навіть прориву крізь українські лінії оборони. Підштовхнути союзників до активнішої допомоги Україні - не тільки боєприпасами, а й системами ППО - у Брюсселі намагався Дмитро Кулеба. Каже, тільки за березень по Україні вдарили 94 балістичні ракети.

"Я вибачився за те, що псую святковий настрій дня народження НАТО. Але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова. Німеччина як голова коаліції протиповітряної оборони ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних не лише у союзників, але взагалі в світі систем батарей Patriot та інших систем ППО, і що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", - сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Потреби України міністр озвучував як за загальним столом, так і окремо колегам - на двосторонніх зустрічах. А щодо подальшого їх забезпечення, - у НАТО вважають, що роль Альянсу в координації допомоги Україні слід посилити.

Що пропонує Столтенберг

Генсекретар пропонує відходити від двосторонніх добровільних внесків союзників - до колективних зобов’язань у межах Альянсу. Щоб допомагали всі й пропорційно до своїх спроможностей - тобто ВВП кожної країни зокрема. Це стабільніше й передбачуваніше, - погодилися країни-члени, й домовилися готувати план. Західні ЗМІ повідомили і деталі, що стають відправною точкою цих дискусій: сто мільярдів євро Україні - на наступні 5 років. Та це ще може змінитися, перш ніж у НАТО дійдуть компромісу. Пошуки якого тільки починаються.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув на зустріч голів МЗС країн Альянсу у Брюсселі 3 квітня / Фото: Associated Press

"Новий формат допомоги можуть схвалити на саміті у Вашингтоні влітку. А передуватимуть цьому дискусії, чи зараховувати до нього як внески - двосторонню допомогу, і якою взагалі має бути загальна сума. Втім, дипломати, що спілкувалися з нами на умовах анонімності, налаштовані щодо перспектив ініціативи - скептично. Попри формальну згоду домовлятися. Забагато розбіжностей, кажуть, уже “на березі”, подолати які - буде складно", - зауважує Зоряна Степаненко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 за 5 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко також заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року члени Альянсу, ймовірно, не запросять Україну до вступу, проте просування з цього питання все ж відбудеться.

Читайте також: