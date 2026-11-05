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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Пошукові роботи у Комишувасі тривають: кількість загиблих різко зросла, під завалами ще багато людей — відео

Четверта доба пошуків у Комишувасі після удару 3-тонної бомби по підземній школі. Кількість загиблих сягнула 40, окупанти атакують рятувальників FPV-дронами.

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Росіяни атакували укриття із людьми в Комишувасі

Росіяни атакували укриття із людьми в Комишувасі / © ДСНС

Триває вже четверта доба пошуково-рятувальної операції в Комишувасі на Запоріжжі. На цей час підтверджено загибель 40 людей. 15 із них вдалося ідентифікувати. Щоб установити особи всіх жертв, знадобиться експертиза ДНК, адже тіла дуже понівечені.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

2 листопада зранку російські воєнні злочинці прицільно вдарили тритонною авіабомбою по підземній школі, яка слугувала гуманітарним центром, де місцеві отримували допомогу. А потім — по рятувальниках і поліціянтах, які прибули на місце.

Під завалами ще може перебувати багато людей. Водночас терористи постійно атакують руїни безпілотниками, щоб завадити пошуковим роботам.

Ганна Ткаченко, начальниця відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області: «Під завалами можуть перебувати 34 людини. Рятувальникам поки що невідомо про їхні долі. Серед тих, хто вже був доправлений у морг, 15 тіл ідентифіковано. Росіяни стоять на заваді і не дозволяють безперешкодно діставати тіла, тому що велика щільність FPV-дронів у повітрі, періодичні обстріли по Комишувасі. На час аварійно-рятувальних робіт поліцейські прикривають небо, намагаються збити FPV-дрони, які щоразу залітають на територію проведення робіт».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія в Комишувасі! Переговори в Абу-Дабі! Поразка республіканців в США!| ТСН 9:00 5 листопада

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