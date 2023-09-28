“Посічуть все довкола”: Черник назвав особливість ATACMS з касетною бойовою частиною

Американські балістичні ракети ATACMS з касетною частиною можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня. Це означає, що ми можемо отримати зброю, яка переламає хід війни. Однак для цього кількість ракет має перевищувати тисячу.

Про це в екслюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

“Є нюанс — кількість. Якщо дадуть кілька десятків, то звичайно не буде переламу війни. Якщо дадуть кілька сотень, а бажано поза тисячу — на складах їх є поза 4 тисячі — дійсно той самий південний плацдарм можна знищити”, — зазначив експерт.

Уламково-фугасний боєприпас

“Як розуміти касетний боєприпас у комплектації ATACMS? Є три різновиди цього касетного боєприпасу. Є той, який завдає ударів до 300 км, має 275 субелементів М-74 — це така кулька приблизно на 3 см в діаметрі, вона також вибухає. Тобто це уламково-фугасний боєприпас”, — сказав Черник.

“Умовно йде колона автомобілів, які везуть боєприпаси. Прилітає така одна ракета, кульки розлітаються більше, ніж на 100 м, січуть все, що можуть посікти і цій колоні кінець. А боєприпаси або загоряться, або здетонують”, — прокоментував він.

“Один залп — і знищена танкова рота”

“Такий самий є касетний боєприпас, але на меншу відстань — до 165 км. Це блок 39А1, він має 950 таких уламкових кульок. На відстань до 165 км з'являються дуже серйозні проблеми у будь-якої техніки, яка рухається”, — зауважив аналітик.

“А є ще унікальна касетна ракета, яка має від 6 до 13 спеціальних протитанкових керованих ракет. Тобто один залп — і повноцінна танкова рота знищена повністю. Ці припаси розпадаються в повітрі, мають спеціальну систему наведення і техніка приречена”, — додав він.

Фугасні боєприпаси

“Є ще фугасні боєприпаси. Фугас — високоенергетичний концентрований вибух. Вони мають менший об’єм розкидання уламків. Це високоенергетична куля, але вона дуже добре пробиває усе детоноване”, — розповів Черник.

“Ми розуміємо, що пункти управління, пункти зв’язку і особливо штаби намагаються ховати, в першу чергу, у багатоповерхівках, у підвалах. Бо ця ракета покликана руйнувати бетон і досягати самих пунктів управління”, — акцентував він.

“Питання в тому, в якій кількості і які боєприпаси нам нададуть. Нам потрібно абсолютно все. Знову наголошую на кількості. Кілька десятків — добре, однак хід війни не змінять, але кілька сотень точно це зроблять”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Черник з tsn.ua: Ракета ATACMS з касетною бойовою частиною посіче все довкола!

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не застосовуватиме далекобійні ракети ATACMS, які США можуть невдовзі передати ЗСУ, для ударів по території Росії.

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