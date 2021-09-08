Посікло осколками: що відомо про стан тітки з племінником, які пиляли болгаркою боєприпас

Посікло осколками: що відомо про стан тітки з племінником, які пиляли болгаркою боєприпас

Чоловік зараз у реанімації. Стан вкрай важкий, є загроза життю. Його тітка в травматології.

Осколками посікло двох людей на Рівненщині. Просто на сільському подвір'ї вибухнув патрон для великокаліберної зброї. Виявилося, що 54-річний чоловік зі своєю тіткою намагалися його розрізати "болгаркою". Із множинними пораненнями обох ушпиталили.

Навіщо ті двоє різали боєприпас і де його взяли, про це 8 вересня йдеться в "Спецкорі" на "2+2".

Потрощена лавка та кров на обійсті — саме на цьому подвір'ї стався вибух, який тяжко травмував одразу двох людей.

Пан Федір, який живе поруч спочатку почув вистріл. Потім від сусідів пролунали крики про допомогу і він кинувся до них. За лічені хвилини до поранених: 54-річного Юрія та його 71-річної тітки Марії примчала "швидка".

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"Множинні рвані осколкові рани обличчя, шиї, грудної клітки і ампутований палець", — говорять медики про стан жінки.

З численними пораненнями був і чоловік. Він зараз у реанімації. Стан вкрай важкий, є загроза життю. Його тітка в травматології. Медики з нею спілкуватися не дозволяють.

Найімовірніше, це був патрон до великокаліберної зброї часів Другої світової, кажуть у поліції. Потерпілі патрон знайшли у лісі, припускають сусіди. Та їм не втямки, як можна було вирішити його різати.

Рятувальники попереджають, що навіть невеликий патрон в бойовому стані може вбити чи покалічити. Небезпечних знахідок від світових воєн на Рівненщині чимало. Щотижня у лісах та на полях знаходять зо тридцять боєприпасів. А за рік піротехніки знешкоджують понад три тисячі снарядів, радіус ураження яких від трьохсот метрів до півтора кілометри.

"Не можна брати до рук, не можна переносити, не можна кидати в багаття, здавати на металобрухт — це категорично заборонено", — зазначає речник ДСНС Рівненщини Дмитро Мельник.

Якщо знайшли патрон чи снаряд — треба повідомити рятувальників і поліцію. Адже за незаконне поводження з боєприпасами тепер потерпілим загрожує кримінальне провадження.

На Рівненщині двох людей посікло осколками: вибухнув патрон великокаліберної зброї

Нагадаємо, що під Кривим Рогом 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі часів Другої світової війни.

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