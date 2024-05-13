Посилена мобілізація від 18 травня! Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним? 

Закон про мобілізацію набуде чинності вже наступної суботи – 18-го травня. Але черги у територіальні центри комплектування стоять і зараз.

Хто ці люди у цих чергах? Скільки треба чекати, щоб оновити дані? І які документи треба мати при собі, йдеться в ТСН. Тиждень

"Мені дали одну бумажечку. Я прийшов в кабінет, а мені кажуть – все, вибачте, на сьогодні місця всі зайняті", – розповідає один із військовозобов'язаних.

В одному із територіальних центрів комплектування столиці ще до початку прийому за майже 2 години зібралася величезна черга. А точніше – дві.

"Я вже 5 раз. Черга формується від 5 ранку до 9 ранку – чоловік під триста. Це 3-й чи 4-й захід. Відсутні будь-які елементи діджиталізації", – говорить один із військовозобов'язаних.

Хтось прийшов оновити дані, хтось продовжити бронь.

"Я – аспірант денної форми. Я на законних підставах маю відстрочку. Я не можу її отримати. Є процедура, яку сповільнили чомусь", – розповідає майбутній науковець.

За словами відвідувачів, у черзі стоять від 9 до 13-ї. Після 13:00 працівники ТЦК набирають певну кількість людей для обробки данних. І вже після 13 – приходьте наступного дня.

В іншому ТЦК на око – черга менша.

"Не у кожного є можливість. Я тут живу поруч, в 6 годині записався, далі пішов поснідав, о 9 прийшов. А хто далеко живе, їм що о 5 ранку приїжджати, ну це смішно", – говорить місцевий мешканець.

Хто мобілізується, або підписує контракт – іде без черги, і проходить відносно швидко всі процедури, кажуть чоловіки у черзі.

Деякі чоловіки вирішили не чекати 18 травня, коли вступає в дію закон про мобілізацію, а подбати про документи зараз.

За законом, всі чоловіки від 18-ти до 60-ти років мають перебувати на військовому обліку і оновити свої персональні дані. На обліку із 18 років, а військовозобов’язані – із 25-ти.

Як оновити дані військовозобов'язаним

Оновити дані можна прийшовши до ТЦК СП, центрів адмінпослуг – тобто ЦНАПів або в електронному кабінеті. Останній, кажуть в Міноборони, має запрацювати на початку червня.

Оновити дані необхідно протягом 60-ти днів, не чекаючи повістки для цього. Із собою треба мати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (якщо є);

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є).

Якщо ви за кордоном, то надсилайте інформацію на електронну адресу або номер телефону на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Або через електронний кабінет, який ви маєте завантажити самостійно. Особи, які були визнані обмежено придатними, мають прийти на ВЛК протягом 9 місяців. Їх визнають за оновленим списком діагнозів – або придатними до служби, або не придатними.

Утім, якщо ви оновили свої дані після публікування закону про мобілізацію – тобто після 17 квітня – тоді ви не зобов’язані оновлювати свої дані ще раз, після набуття чинності закону 18 травня. Про це повідомили у Генштабі. Не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації тим, кого виключили з військового обліку. І що найголовніше, це має бути зазначено у вашому документі. Якщо ні – йдіть у ТЦК.

І що найголовніше, після оновлення даних у військовий документ мають внести так званий ВІН-код – це електронний код із 19 цифр, за яким буде легко перевірити ваші дані у загальній електронній системі.

З 18 травня усі військовозобов’язані повинні носити при собі приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Ці документи в праві у вас запросити поліцейські і працівники ТЦК.

Покарання для ухилянтів

Ну і звичайно санкції. Верховна Рада 9 травня ухвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, у кілька разів підвищують штрафи для ухилянтів.

За порушення військового обліку, приміром невчасне оновлення даних, у мирний час загрожує до 8,5 тисяч гривень. Під час воєнного стану до 25,5 тисяч.

При порушеннях законодавства про оборону та мобілізацію, зокрема для ухилянтів, теж загрожують значні суми штрафу – до 25 тисяч гривень, для підприємства, які ігноруватимуть ведення військового обліку працівників до 51 тисячі.

Закон вступить в силу після підписання президентом.

Щодо повісток. У чинному законодавстві чітко не прописані вимоги до їх вручення. Тому їх можуть видавати в будь-яких громадських закладах, на робочих місцях, на вулиці тощо. Однак виключно особисто.

Мета виклику – це вид повістки. Їх три: для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, мобілізаційне розпорядження.

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Посилена мобілізація від 18 травня! Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним?