Посилений режим служби Нацполіції можуть подовжити на невизначений час: назвали причини

Посилений режим служби Нацполіції можуть подовжити на невизначений час: назвали причини

Посилений режим служби діє від 14 лютого.

Через можливі провокації та диверсійні атаки посилений режим служби Нацполіції можуть подовжити на невизначений час.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Відомо, що 20 тисяч озброєних поліцейських іще з понеділка, 14 лютого, патрулюють вулиці міст та містечок. Вони вибірково перевіряють громадян та транспорт, зокрема з іноземною реєстрацією. Під посиленою охороною - також об'єкти критичної інфраструктури та органів державної влади. У поліції не відкидають провокацій та диверсійних атак. Тож поліцейські готуються до нових тактико-спеціальних навчань.

Посилений режим служби Нацполіції можуть продовжити на невизначений час | Новини України

"Якщо ви бачите незнайомих людей у селах, містечках підозрілі речі, повідомляйте про них оперативно поліцію, ми будемо реагувати. За необхідності будуть введені додаткові заходи. Якщо буде прийняте інше рішення на рівні держави щодо надзвичайного стану чи військового, то там у нас буде більше повноважень і відповідно ми будемо діяти жорсткіше", - сказав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Нагадаємо, очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що перехід на службу в посиленому режимі вже дає перші позитивні результати. Які саме - читайте тут.

Читайте також: