Посилення карантину: в Енергодарі зупинили транспорт, а на АЕС працівникам заборонили рукостискання

Усі водії та пасажири повинні будуть мати сертифікати про вакцинацію.
В Енергодарі (Запорізька область) зупинено пасажирські перевезення. Таке рішення ухвалила міська влада. І не збирається виводити громадський транспорт на маршрути, допоки місто перебуватиме у “червоній” зоні.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 26 жовтня.
Водіям службового транспорту, що доправляє енергетиків на станції, заборонили підвозити попутників. При цьому посадовці попередили: навіть коли маршрутне сполучення відновлять, всі водії та пасажири повинні будуть мати сертифікати про вакцинацію.
Заходи безпеки також посилили і на Запорізькій атомній електростанції. Там усіх працівників зобов'язали носити маски та тримати дистанцію не менш ніж півтора метри. Також на АЕС заборонили рукостискання. У такий спосіб в Енергодарі хочуть запобігти поширенню коронавірусу серед працівників критичної інфраструктури.
Як відомо, найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, тобто "червона зона", діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській і Херсонській областях. Також нещодавно в "червону" зону потрапили Рівненська та Миколаївська області.