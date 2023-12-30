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Посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон: що пишуть у Мережі та що кажуть прикордонники

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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Посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон: що пишуть у Мережі та що кажуть прикордонники

У Мережі повідомляють про посилення контролю за виїздом за кордон чоловіків, які мають підстави для цього / Фото: ТСН.ua

Прикордонники прокоментували ускладнення перетину кордону для чоловіків, які можуть виїжджати за кордон.

У Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за системою "Шлях" чоловіків, які можуть виїжджати за кордон. Прикордонники нібито вимагають у чоловіків отримати свіжі військово-облікові документи від ТЦК. Люди повідомляють, що робота всіх КПП на кордоні паралізована.

Водночас співробітники Державної прикордонної служби України кажуть, що змін у Правилах перетину кордону немає.

ТСН.ua розбирався у ситуації, що склалася.

Що пишуть у Мережі

Користувачі у Facebook скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. Люди пишуть, що прикордонники ще від 29 грудня перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також є інформація про невипуск багатодітних батьків. 

Чоловіків, яким раніше дозволялося перетинати кордон, більше не випускають. Люди повідомляють, що на КПП присутні працівники ТЦК і СП. У чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, вимагають довідки з ТЦК. Раніше багатодітним, інвалідам, тим, хто супроводжує людей з інвалідністю та іншим категоріям не потрібно було дозволу з військкомату. Люди налякані.

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Крім того, Telegram-канал "Типовий Львів" оприлюднив відео, як багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК. На відео видно, як жінка у військовій формі повідомляє, що від 20:00 29 грудня нібито змінилися правила перетину кордону. І що тепер без довідки з ТЦК усіх розвертають та не дозволяють перетнути кордон.

Багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК  

Багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК  

За інформацією родичів, багатодітного батька так і не випустили за кордон, видавши офіційні документи про відмову.

Відмова багатодітному батьку у перетині кордону / © із соцмереж
Відмова багатодітному батьку у перетині кордону / Фото: із соцмереж
Відмова багатодітному батьку у перетині кордону / ©
Відмова багатодітному батьку у перетині кордону

Жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації наразі немає.

Причини, які в основному зазначаються у рішенні про відмову в перетині державного кордону:

  • по "Шляху" – непідтвердження мети;
  • решта випадків – людина не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.

Що кажуть прикордонники

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі для ТСН.ua. розповів про ситуацію на кордоні.

Демченко зазначив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою уряду 57.

"Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - розповів він.

Речник ДПСУ наголосив, що наразі змін в Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. 

"Тільки від початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" синхронізують з державними.

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Дата публікації
Перегляди
6570
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