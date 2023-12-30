Посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон: що пишуть у Мережі та що кажуть прикордонники

Прикордонники прокоментували ускладнення перетину кордону для чоловіків, які можуть виїжджати за кордон.

У Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за системою "Шлях" чоловіків, які можуть виїжджати за кордон. Прикордонники нібито вимагають у чоловіків отримати свіжі військово-облікові документи від ТЦК. Люди повідомляють, що робота всіх КПП на кордоні паралізована.

Водночас співробітники Державної прикордонної служби України кажуть, що змін у Правилах перетину кордону немає.

ТСН.ua розбирався у ситуації, що склалася.

Що пишуть у Мережі

Користувачі у Facebook скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. Люди пишуть, що прикордонники ще від 29 грудня перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також є інформація про невипуск багатодітних батьків.

Чоловіків, яким раніше дозволялося перетинати кордон, більше не випускають. Люди повідомляють, що на КПП присутні працівники ТЦК і СП. У чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, вимагають довідки з ТЦК. Раніше багатодітним, інвалідам, тим, хто супроводжує людей з інвалідністю та іншим категоріям не потрібно було дозволу з військкомату. Люди налякані.

Крім того, Telegram-канал "Типовий Львів" оприлюднив відео, як багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК. На відео видно, як жінка у військовій формі повідомляє, що від 20:00 29 грудня нібито змінилися правила перетину кордону. І що тепер без довідки з ТЦК усіх розвертають та не дозволяють перетнути кордон.

Багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК

За інформацією родичів, багатодітного батька так і не випустили за кордон, видавши офіційні документи про відмову.

Відмова багатодітному батьку у перетині кордону / Фото: із соцмереж

Відмова багатодітному батьку у перетині кордону

Жодних офіційних коментарів щодо цієї ситуації наразі немає.

Причини, які в основному зазначаються у рішенні про відмову в перетині державного кордону:

по "Шляху" – непідтвердження мети;

решта випадків – людина не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.

Що кажуть прикордонники

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі для ТСН.ua. розповів про ситуацію на кордоні.

Демченко зазначив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою уряду 57.

"Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - розповів він.

Речник ДПСУ наголосив, що наразі змін в Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.

"Тільки від початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" синхронізують з державними.

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