Посилення мобілізації в Україні: де військкоми планують видавати більше повісток

За словами експерта, додатковий набір в лави ЗСУ поки що може відбуватись без зміни законодавства.

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що до нього звернулись військові з проханням збільшити масштаби мобілізації, військовий експерт та представники ТЦК в коментарі для ТСН.ua розповіли про імовірні методи посиленої мобілізації.

Не виключено, як кажуть джерела ТСН.ua, що посилені заходи по оповіщенню будуть відбуватись на робочих місцях військовозобов’язаних.

Колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, обізнаний з аспектами мобілізації, каже, що припущення про збільшення вікового порогу, призов багатодітних батьків – стосовно цього в законодавстві ніяких змін поки не анонсувалось.

"Є визначений українським законодавством порядок мобілізації. Реалізуються ті пункти, які там зазначені, - розповів ТСН.ua Владислав Селезньов. - Жодних змін в законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, незважаючи на норми законодавства про те, що саме держава має проводити мобілізацію, де-факто її проводять представники ТЦК. Фактично – Збройні сили. Реєстри Збройних Сил не є досконалими, йдуть дискусії про те, чи можно дати військовим доступ до баз виборців, фіскальної та прикордонної служб, баз МВС, щоб кожний громадянин України віком від 18 до 60 років, який потрапляє під норму дії закона "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", був облікований. На жаль це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства".

До цього Владислав Селезньов додав, що на його думку, в українському уряді відбудеться трансформація, буде розуміння, що мобілізація – це не виключно справа військових.

"Цим має займатись вся держава разом з урядом, який має забезпечувати в тому числі і належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість. Хтось брав участь під час перших хвиль мобілізації 2014-2016 років, потім повернувся до війська під час повномасштабної навали ворога, хтось ігнорував виклики до ТЦК і тоді, і зараз. Тому повинен бути приведений до ладу облік, щоб не було виключень", - резюмував експерт.

Джерела ТСН.ua в обласних військоматах розповіли, що після заяви президента України ще ніяких письмових вказівок про посилення мобілізації не надходило, але зовсім не виключено, що це станеться найближчим часом.

"Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можно вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", - повідомило нам джерело в одному з обласних військоматів.

Раніше повідомлялось, що повістки роздають на роботі.

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