Посилення мобілізації в Україні: експерт розповів про загрозу призову всіх без винятку

В Україні найближчим часом можуть посилити мобілізацію, про яку нещодавно публічно висловився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В будь-якому разі будуть ухвалені відповідні рішення щодо посилення мобілізації", — вважає Олександр Коваленко.

Водночас військовий експерт не поділяє думки, що мобілізовані будуть усі або майже всі чоловіки.

Олександр Коваленко звертає увагу на те, що в Україні є певна кількість латентних сепаратистів.

"На жаль, сьогодні у нас є певна кількість чоловіків, які непридатні для виконання функцій військовозобов'язаного, захисника України за однієї причини – вони є латентними сепаратистами. Це серйозне питання, — каже Олександр Коваленко. — Нам потрібні вмотивовані, патріотично налаштовані люди. Люди з вулиці можуть виявитися, наприклад, агентами ворожих спецслужб, які будуть направлені на полігон".

За словами Коваленка, незважаючи на те, що у ворога більший мобілізаційний ресурс, досягти переваги на фронті можливо, якщо посилити декілька інших напрямків.

"У росіян значно більший мобілізаційний ресурс, це правда. Наше завдання, окрім мобілізації, — покращувати систему управління ресурсами, технічне забезпечення. Комплексно це зможе створити паритет навіть за умови, якщо у росіян буде кількісна перевага. Тобто за таких умов кількісна перевага росіян не буде такою критичною", — каже Коваленко.

Військовий психолог та офіцер ЗСУ Андрій Козінчук вважає, що чергова хвиля мобілізації зараз дуже необхідна.



"Потреба у свіжих силах на фронті є величезною — ми вже закінчуємося. Люди на війні, на жаль, гинуть, а є ще й поранені. Особисто я зараз із травмою перебуваю не у війську, а у шпиталі, і хтось замість мене виконує мою роботу. Люди поступово йдуть, шпиталі переповнені. У мене особисто в підрозділі звільняються дядьки, яким по 60 років. Нам потрібні свіжі сили на фронті. Ті, хто залишилися – вони стомлені, виснажені, з контузіями. Тобто є величезна потреба, аби освіжити наших людей на передовій", — розповідає сайту ТСН.ua Андрій Козінчук, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Читайте також: