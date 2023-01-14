Посилення мобілізації в Україні: експерти розповіли про те, кого та коли призовуть

На тлі новин про триваючу мобілізацію в Росії та Україні, військові експерти розповіли для ТСН.ua про те, коли варто чекати посилення таких заходів в нашій країні.

"Посилення мобілізаційних заходів в нашій країні може відбутись в разі підготовки до відбиття ймовірного наступу російських військ, - каже військовий експерт Олег Жданов. - По-друге: в разі надання нам необхідної техніки та озброєння. Справа в тому, що зараз ми не можемо розгорнути масштабну мобілізацію через нестачу техніки. Наберемо ми людей і що ми з ними будемо робити? У нас не вистачає техніки. Крім цього, сьогодні система працює як конвейер: ми несемо втрати, тому що йде війна. Для поповнення ми постійно потрохи добираємо людей. Але ажіотажу немає. Сьогодні центри комплектування набирають людей за фаховою приналежністю згідно заявок Генштаба. Останній визначає, скільки треба механіків, скільки водіїв чи навідників. Якщо такі люди є, то їх викликають. Якщо таких немає, то йде набір придатних для служби. Останні направляються на навчання та опановують військові спеціальності".

За словами військового експерта, видача повісток в громадських місцях буде тривати і далі.

"Є роз’яснення Генштаба, що закон дозволяє вручати повістку в будь-якому місці, - каже Олег Жданов. - Крім того, в Україні не встигли до початку повномасштабного вторгнення створити єдиний реєстр військовозобов’язаних. Повістка вручається не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військомату та уточнила свої дані. Зараз Верховна Рада хоче вирішити це питання на законодавчому рівні: щоб кожен громадянин був зобов’язаний сам приходити до військомату та уточнювати свої дані".

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що посилення мобілізації в Україні буде залежати від таких заходів з ворожої сторони.

"Посилення мобілізації в Україні може відбутись за умов нестачі наявного ресурсу для зупинення російської агресії, - каже Коваленко. - В той же час ресурсу росіян зараз не вистачає для ведення масштабних наступальних дій. Їм потрібно накопичити ресурс кількістю 100 тис.-200 тис. Наприклад, для компенсації втрат їм потрібно на місяць 50 тис. особового складу. З цього ми можемо робити висновок, що для наступу, крім цих 50 тис., росіянам потрібні ще біля 100 тис. для ударної групи".

Мобілізація в Україні: що відомо

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває "у спокійному режимі".

"У нас оголошена мобілізація в лютому від початку цієї навали, і вона не завершена... Як каже головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає такої великої потреби в людях, як у росіян. У нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо. Втрати, на жаль, також є. Тому тими, кого ми добираємо, ми поповнюємо втрати наших бойових бригад", - розповів він.

Міністр також зазначив, що в армію беруть "особливих спеціалістів для тих чи інших завдань".

Читайте також: