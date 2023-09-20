Посилення мобілізації в Україні: у Верховній Раді назвали умови та орієнтовний термін

Днями Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомив, що в Росії та на окупованих територіях України очікується чергова хвиля мобілізації. Цього разу окупанти планують загнати до свого війська від 400 тис. до 700 тис. чоловіків. Через це у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо Росія мобілізує декілька сотень тисяч чоловіків до своєї окупаційної армії.

Про таку ймовірність в коментарі для ТСН.ua розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

"Якщо вони (росіяни – Ред.) будуть набирати більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то будемо набирати більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключено, що треба буде збільшувати", - сказав нам парламентар.

На запитання про те, чи відомо, коли росіяни можуть ще більше активізувати свою мобілізацію, Роман Костенко каже, що не виключає, що це може статись незабаром.

"Різні органи, розвідка казали, що це може статись восени", - відповів Роман Костенко.

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник на наше запитання про те, чи є вірогідність збільшення масштабів мобілізації в нашій країні, відповів так: "Мобілізація в Україні бути йти рівно так, як іде. Війна якості проти кількості. Мобресурс Російської Федерації великий. Він офіційно обчисляється в межах 1,5 мільйона людей. Путін б’ється за владу насмерть, скільки буде треба кинути у грубку цієї війни росіян – стільки він і кине. Один з їхніх депутатів нещодавно цікаво висловився щодо них самих. Він сказав: "Сильна якість росіян те, що вони вміють масово вмирати". Це правда. Вибору у нас нема. Не треба боятись цих страшних цифр – їх треба розуміти, з ними треба працювати. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було у світі. Треба міркувати, скільки боєкомплекту, мотивації та майстерності нам потрібно на полі бою, щоб перемолоти ворога. Чи впораємось? Впораємось. На превеликий жаль, все видовжиться в часі. От і все".

Раніше повідомлялось про те, що у Луцьку бармен отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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