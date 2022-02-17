Посилення обстрілів і збільшення військ РФ: західні лідери говорять, що ситуація в Україні свідчить про підготовку до нападу

Посилення обстрілів і збільшення військ РФ: західні лідери говорять, що ситуація в Україні свідчить про підготовку до нападу

Напруження на українському кордоні росіяни за допомоги режиму Лукашенка можуть тримати місяцями, кажуть в Лондоні.

Попри заяви Росії про відведення військ, на кордоні з Україною їхня кількість навпаки зростає. Посилаючись на джерела в Білому домі, американська преса пише про додаткові сім тисяч військових. У Білорусі, на річці Прип'ять, менше ніж за 10 кілометрів від українського рубежу, росіяни розгорнули понтонний міст. А самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перед західними журналістами, що завезе з Росії "понад-ядерну" зброю... щоправда, не уточнює, що це таке.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Під сніговою зливою самопроголошений президент Білорусі показував іноземним журналістам "Союзну рішучість-2022" - навчання, що мають завершитися 20 лютого. Що робитимуть російські війська далі Лукашенко і гадки не має, Путін йому ще не розказав. «Ось як ми ухвалимо завтра рішення, ви знаєте ми в Москві зустрічаємося, так і буде. Приймемо рішення – виведемо за добу. Вирішимо місяць - стоятимуть місяць», - заявив Лукашенко.

В міноборони Росії твердять, що усі війська 20 лютого повернуться на бази, а деякі вже почали повертатися. Але західна розвідка бачить геть інше. Як для простого блефу чи спроби підірвати довіру до даних розвідки - це занадто дорого, вважають зокрема в Британії. Тримати 140 тисяч військових на кордоні України коштує неймовірних грошей. «Вони будують мости, встановлюють польові шпиталі. Все це складає враження невідоворотності того, що станеться далі. Деякі журналісти питали: а що, якщо ми помиляємося? Це буде прекрасно, якщо ми помиляємося. Це значить, десятки тисяч людей не загинуть на війні. Але, на жаль, усе, що ми бачимо, не дозволяє нам бути оптимістами», - заявляє заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

Ми ж попереджали, каже міноборони Сполучених Штатів, про обстріли на передовій і заяви Росії, начебто провокує Київ. Вони вже нікого не обманюють, бо американці, а слідом за ними і інші союзники, повторювали це чи не кожен день. «Ми давно казали, що росіяни зроблять щось подібне, аби виправдати військовий конфлікт», - заявив Ллойд Остін.

Йти на жодні поступки Росії, доки вона не відведе війська, не можна, закликає європейських колег прем’єрка Естонії. Це лише доведе Путіну, що погрози і шантаж - працюють.

«Я думаю, він дуже тішиться тим, що перебуває в центрі уваги усього заходу. Адже в минулі роки в нього могло скластися враження, що його зневажають. Але зараз все інакше, західні лідери їздять до нього, усі постійно розмірковують, про що ж він думає, що ж він може зробити. Це допомагає йому виглядати дуже важливим», - запевнила прем’єрка- Естонії Кая Каллас.

Розглядають сьогодні і інший сценарій: напруження на українському кордоні росіяни за допомоги режиму Лукашенка можуть тримати місяцями, кажуть в Лондоні. Це випробування на стійкість і України, і західних союзників.

США повідомили, що Росія на 7 тисяч збільшила кількість військових на кордонах з Україною

Водночас стягування війська впритул до українського кордону сьогодні обговорюють у Брюсселі одночасно в двох місцях: міністри оборони країн-членів Альянсу в штаб-квартирі НАТО, а також на саміті "ЄС-Африка". Раніше генсек Альянсу заявив, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України, вперше від часів «холодної війни». І на цю загрозу потрібно реагувати вчасно.

Міністри зі штаб-квартири НАТО вже роз’їхалися, й Україні результати їхньої зустрічі жодних неприємних несподіванок не принесли, повідомляє кореспондентка "Радіо свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Однак приводи для занепоєння лишаються: союзники в унісон кажуть, що ситуація все ще досить напружена. Й не бачать, щоби її градус знижувався. Радше навпаки, британський міністр оборони звинувачує Росію в брехні й каже, що за останні 48 годин вона стягнула лише більше військ до рубежів України. Які до того ж наближаються до сусідньої держави, підтвердив його американський колега.

«Ми бачимо, що деякі з цих військ ближче до кордону. Ми бачимо, що вони збільшують кількість бойових літаків. Бачимо, як посилюють боєготовність у Чорному морі. Бачимо навіть, як запасаються кров’ю. Не так давно я сам був солдатом. І точно знаю - таке не будуть робити без причини. Чи надто, коли плануєте зібрати речі й повернутися додому», - твердить міністр оборони США Ллойд Остін.

В Росії ж наполягають, що війська повертаються. В російському МЗС порадили НАТО «заспокоїтися». А в Кремлі пояснили, що процес відведення розтягнутий у часі. Й не можна забрати за один день згорнути бази, які розгорталися тижнями. Утім, союзники відкрито сумніваються в прозорості цих намірів.

«Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо її намірів. Але що ми знаємо точно, так це те, що Росія накопичила наймасивніші військові угруповання, які лишень бачили в Європі за останні десятиліття», - повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Можливу загрозу сьогодні обговорювали і не у вузькому колі союзників. А у ширшому - до бесіди залучили партнерів - міністрів оборони Грузії й України. Олексій Резніков був на відеозв’язку. Й від Альянсу почув запевнення, що союзники продовжать підтримувати Україну.

Жодних доказів тому, що російські війська з-під кордонів із Україною забираються, не мають і в Євросоюзі. Натомість мають докази посилення обстрілів на Донбасі, й цим дуже стривожені, сказав сьогодні глава європейської дипломатії. Додав, що пакет жорстких санкцій у Заходу готовий. І їх запровадять, щойно знадобиться.

Стягування російських військ до кордонів України обговорять на двох міжнародних форумах

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