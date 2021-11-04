Посилити відповідальність за порушення ПДР в Україні можна за польським сценарієм - активіст

Досить часто водії-злісні порушники знову сідають за кермо.

В Україні варто посили відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, це можна зробити за польським сценарієм, запровадивши систему нарахування штрафних балів, які в підсумку стануть приводом для позбавлення водійських прав.

Про це 4 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав засновник громадської ініціативи "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

"Якщо все залишиться, як зараз, що б не робила судова система, правоохоронна і так далі, нічого кардинально не зміниться. Все, що змінить зараз ситуацію на українських дорогах і цей хаос, у який ми зараз котимося і продовжуємо котитися, - це тільки європейський досвід, це тільки система штрафних балів. Як це в цивілізованих європейських країнах? Зокрема у Польщі, наприклад. 24 бали дається кожному водієві. Він їх повинен не витратити. Тобто за паркування на велосипедній смузі - 1 бал, за проїзд на червоне світло - 5 балів і так далі. Якщо людина впродовж року набирає 25-й бал, його водійське посвідчення анульовують", - розповів Андріюк.

Активіст наголосив, що в Україні водії-порушники часто знову сідають за кермо.

"В Україні людей позбавляють водійських посвідчень за керування у стані алкогольного сп'яніння - вони спокійно сідають за кермо. Їх, наприклад, ловить поліція, перевіряє в базі даних - позбавлені водійського посвідчення, - їм за це штраф. Вони сміються з цього. Має бути наступне: якщо людина, яка позбавлена за алкогольне сп'яніння, сіла знову за кермо, - це потенційний вбивця. Цю людину повинні вже садити у в'язницю. Це має бути кримінал. Чому у нас це не робиться? Ось запитання", - сказав Андріюк.

"Право на владу": чому в Україні не позбавляють волі через керування у стані алкогольного сп'яніння

Зазначимо, що 2021 року в Україні сталося 2,5 тисячі летальних випадків під час ДТП, за весь минулий рік - 3,5 тисячі.

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