Посівна на Запоріжжі: як фермери під обстрілами обробляють землю

У Запорізькій області почалась посівна / © ТСН

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Різке потепління на початку весни дозволило запорізьким аграріям розпочати роботу на кілька тижнів раніше. Наразі в області вже понад 100 тисяч гектарів засіяно озимими культурами. Фермери сподіваються, що весна потішить рясними зливами, а російські обстріли не знищать врожай.

Про йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Через різке потепління робота у полях почалася ще від березня. Це на кілька тижнів раніше за норму.

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Фермери боронують землю, аби зберегти вологу в ґрунті та підживлюють посіви. Переживають, що майже безсніжна зима може зіграти злий жарт.

«Не тільки в Запорізькій області, а й в других — центральних, західних областях, з опадами були великі проблеми. Надіємось на господа Бога, що буде все нормально, підуть дощі і не буде заморозків в травні», — каже директор агрофірми «Лев» Віталій Лупинос.

Обробляють культури і від шкідників. Ріпак неабияк полюбляє прихованохоботник — цей маленький жук може наробити великої біди.

На сусідньому полі росте озима пшениця.

Посівна на Запоріжжі / © ТСН

Пшениця, ріпак, сочевиця та ячмінь — загалом у господарстві обробляють дві тисячі гектарів. Ще близько чотирьох сотень — втратили через окупацію, чимало землі забрали і під оборонні споруди.

«Я розумію, що це для обороноздатності нашої потрібно але відсотків мабуть 20 — 25 в загальному від наших полів забрали ці фортифікаційні споруди, ми розумієм, що це треба», — каже Віталій Лупинос.

І така ситуація не лише на цьому підприємстві — з 2022 року Запоріжжя втратило контроль над 80 відсотками своїх полів, кажуть в ОВА.

«У нас було до повномасштабного вторгнення 1 млн 880 тисяч, і майже 1,5 мільйони у нас залишились на тимчасово окупованих територіях, ми також збирали інформацію щодо тих підприємств які перереєструвалися з ТОТ на підконтрольну Запоріжжя, Київ, їх складає близько 60, 70 підприємств», — каже директорка департаменту агропромислового розвитку ЗОВА Валентина Крамаренко.

Наразі запорізькі фермери обробляють майже чотириста тисяч гектарів, чверть з яких — озимі. Частину полів, попри небезпеку, сіють навіть поблизу фронту.

Дата публікації 16:18, 01.04.25 Кількість переглядів 72 Працюють в бронежилетах: на Запоріжжі стартувала посівна

«Стараємося одягати бронежилети та каски і виїжджаємо і 5 кілометрів від лінії фронту і десять, але працюємо. КАБами поля усипані, чуть не кожен день дзвонимо ДСНС, що хлопці приїдьте на те поле, скидаємо локацію», — каже Віталій Лупинос.

І все це під нещадними обстрілами. Найтяжче кажуть фермери, бачити, як полум’я перетворює їхній труд на попіл.

Та не дивлячись на всі ризики цього року на Запоріжжі планують виробити понад 345 тисяч тон зерна та майже дві тисячі тон соняшнику.

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