Посівна збільшила наплив пацієнтів із пошматованими кінцівками: в полях детонує вибухівка, яку не бачать металошукачі

Восьмеро людей лише за тиждень підірвалися на мінах на Харківщині, троє - загинули. Здебільшого місцеві натрапляють на міни-пелюстки, якими окупанти всіяли села та містечка, їх не можна виявити металошукачем, а детонує непримітна вибухівка від найменшого поштовху. Натрапляння на такі міни здебільшого завершується ампутацією кінцівок, йдеться в ТСН.

Юрій потрапив до лікарні просто з риболовлі. Останній крок до ставка став фатальним, бо в землі причаїлася міна-пелюстка. “Бахнуло і нога телепається. Добре, що друг був поряд, він мене перев’язав. Викликав швидку”, - розповідає чоловік.

Що сталося Юрій усвідомив лише на операційному столі. “Шок же був такий. Кажу: лишіть, будь ласка, мені ногу, лікарю. Лікар каже: зроблю, що зможу. Але вже прокинувся і нема”, - каже Юрій.

Це вже вдруге він страждає через росіян. Сам Юрій з Балаклії, яку окупували торік. Саме тоді на його тілі з’явилися перші сліди від нападників - це спогади про катування у підвалі. “Пальці ламали. Струмом. Кажуть наручники тобі одягли, як відсохнуть руки, далі тобі перестебнемо”, - розповідає про спогади Юрій.

Потерпілих від мін-пелюсток чимало. У сусідній палаті лікується пан Михайло. Йому пощастило, каже чоловік, адже ногу вдалось врятувати. “Я був у сапогах із піни. Вона товста і підошва товста, а каблук там взагалі великий. І ось це мене напевно врятувало”, -припускає він.

Михайло - зі звільненого села Волохів Яр. Каже, росіяни, коли тікали, нашпигували місцевість протитанковими мінами, розтяжками та мінами-пелюстками. Лише на своєму подвір’ї чоловік самотужки знешкодив з десяток смертельних пасток. “Жмут соломи зверху кинув, пальником підпалив, відійшов на метрів 10 – воно вибухнуло і пішло. В мене там стежка була, я ходив”, - ділиться своїм досвідом чоловік.

Але весняна негода зіграла з чоловіком злий жарт - невеличкий сніг присипав стежку. “Стежку снігом притрусило і я буквально ногою 10-15 сантиметрів убік і влучив”, - каже Михайло.

Вже місяць, кажуть лікарі, як вони намагають врятувати Михайлові ногу. Усі пальці переламані, один довелось ампутувати.

Підриви людей на Харківщині почастішали з потеплінням, кажуть медики. Люди почали займатися городами та виходити до водойм та лісів, які окупанти просто засипали вибухівкою. “Такі пацієнти до нас доправляються з територій, які деокуповані - Вовчанськ, Ізюм, Балаклія, Куп’янськ... На жаль, такі травми дуже важкі і травматичні і дуже часто закінчуються ампутацією”, - кажуть медики.

Лікарі та сапери закликають мешканців області ходити лише розмінованими стежками, аби не наражатися на небезпеку.

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