Послав військового і закликав бити працівників ТЦК: у Дніпрі — скандал із відомим бізнесменом

Із нецензурною лайкою послав військового копати, а потім закликав бити працівників ТЦК. У Дніпрі спалахнув скандал за участі гендиректора заводу з виробництва вікон Сергія Положая. Його зупинили під час рейду у середмісті. Як виявилося, за кілька днів до інциденту чоловік мав конфлікт ще й з патрульною поліцією — тікав від копів на власному Бентлі.

У компанії, яку очолює Сергій Положай, заявили, що інформація про події фейкова. В ситуації розбиралася кореспондентка ТСН Ольга Павловська

Пішохідна зона у середмісті Дніпра, вечір суботи — суперечку чоловіка із працівниками ТЦК зафільмували свідки:

“У мене здоровʼя — два тебе або десять. Ти мені будеш розказувати, як поводитися і як розмовляти! Ще раз повторюю! Я — генеральний директор, де тисяча сімсот людей працює. А ти — солдат, іди копай!”.

У Дніпрі спалахнув скандал за участі Сергія Положая / Скриншот із сюжету ТСН

На відео користувачі соцмереж впізнають генерального директора місцевого заводу з виробництва вікон. Що це Сергій Положай — підтверджує він сам на власній сторінці у соцмережі. Себе кличе Горою, а працівників ТЦК закликає бити.

“Я предʼявив військовий квиток з оновленими даними, повістку продовжену до 1 листопада, але ці чорти кажуть: у нього нема ані бронювання, ані відтермінування і він підлягає мобілізації”, — написав він.

І майже одразу закрив сторінку через обурення користувачів

“Героєм” соцмереж пан Положай став вдруге за тиждень — за день до зустрічі з ТЦК містяни зафільмували, як копи женуться середмістям за Бентлі.

Як бентлі порушує правила показала патрульна поліція. На вимоги зупинитися кермувальник не зважав.

Від відео з порушенням водій теж намагається відхреститися.

У патрульній поліції заявляють: водій мав ознаки спʼяніння та від проходження огляду відмовився. На нього склали кілька протоколів. Свідки бачили, як то було.

Особистий номер пана Положая вимкнено — абонент поза зоною. Водночас компанія, яку він очолює, оприлюднила заяву, де інформацію про обидва інциденти назвала фейковою.

У Дніпрі спалахнув скандал за участі Сергія Положая / Скриншот із сюжету ТСН

“Опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі”, — йдеться у повідомленні.

В обласному центрі комплектування запевняють: повне відео з боді-камери усе підтверджує. І кажуть: військовозобовʼязаний чоловік під час рейду ображав та погрожував працівнику ТЦК, що має бойовий досвід.

“Від самого початку пан Положай поводився брутально, агресивно, обіцяв всіх, цитую, “порєшать”, покарати і також використовував ненормативну лексику. Його попросили надати документи, які підтверджують його відстрочку під час мобілізації. Він не зміг її показати”, — каже речниця обласного ТЦК СП Олена Кузіна.

Чому його все ж відпустили, у ТЦК не пояснюють. Проте запевняють: реакція буде.

У Дніпрі спалахнув скандал за участі Сергія Положая / Скриншот із сюжету ТСН

“Наразі проводиться перевірка органами Національної поліції стосовно даного громадянина. І я думаю, що буде його притягнуло до відповідальності, бо така поведінка є ганебною, неприпустимою, особливо у бік військових Збройних сил України”, — розповіла Олена Кузіна.

За наявними даними, чоловік є офіцером запасу, перебуває на обліку та не має бронювання. У поліції зʼясовують усі обставини. Компанія, що очолює Сергій Положай, на запит ТСН досі не відповіла.

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