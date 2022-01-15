"Послизнулася. Метрів 200 летіла і билася головою": деталі загибелі туристки на Говерлі

Через негоду говерлянський схил весь заледенів.

У Карпатах під час сходження на Говерлу 57-річна жінка загинула. Її син та його наречена травмовані. Їх шукали, а потім спускали з гори рятувальники.

Детаті трагедії розповіла 15 січня кореспондентка ТСН.19:30.

У горах дуже погана погода: як і по всій Україні сильний штормовий вітер. Крім того, говерлянський схил весь заледенів. Туристи про це знали, але знехтували, бо вважали себе достатньо підготовленими. Мовляв, дивилися у соцмережах, як ходили інші. Крім того, самі вже бували у зимових походах.

На Говерлу піднімалось троє осіб: всі мешканці Одеської області. Це - дівчина, її наречений та його мати. До вершини гори не дійшли метрів 800 через лід та вітер. Тому почали спускатися назад. Втім, послизнулися. Їх понесло з гори.

"Підніматися легко, а спускатися вже по льоду. Я послизнулася. Метрів 200 летіла. Головою билася весь час. Були ялинки. Я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, бо там дуже високий обрив, я б спину точну зламала", - згадує потерпіла туристка Вікторія.

57-річна жінка загинула під час сходження на Говерлу | Новини України

Втім, для матері її нареченого саме дерева стали фатальними, припускають рятувальники. "Вона не бачила, де ділися її свекруха і чоловік. Коли вона прийшла до тями, набрала рятувальників. За її словами, хвилин п'ять була без свідомості", - розповіла керівниця пресцентру ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

Жінка вдарилася головою. Загинула на місці, ще до того як прибули рятувальники. "Вона, попередньо, вдарилася головою об дерева. Не так об скалисту поверхню, як просто впала головою до дерева. Отримала травму голови, внаслідок якої, я так думаю, наступила смерть", - каже заступник начальника відділення прліції №1 міста Яремче Юрій Микитишин.

Рятувальники швидко знайшли потерпілих завдяки системі GPS-моніторингу, з якою зараз працюють, хоч туристи були розкидані один від одного по схилу. Одночасно працювали три десятки фахівців з кількох пошуково-рятувальних відділень. Витягнути потерпілих з тих місць, куди впали, кажуть, було непросто. "Довелося використовувати спеціальне альпіністське спорядження, щоб її підняти. Вона була біля скелі над обривом. Її треба було піднімати, транспортувати на безпечну ділчнку гори", - каже Христина Перцович.

Потерпілих дівчину та її нареченого доправили до лікарні. У неї травмована ключиця. У нього - стегно. До слова, у загиблої жінки саме був сьогодні день народження. Їй виповнилося 57 років.