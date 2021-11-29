Послуги для пенсіонерів у “Дії”: як подати заяву на призначення або перерахунок пенсії онлайн

Послуги для пенсіонерів у “Дії”: як подати заяву на призначення або перерахунок пенсії онлайн

Частина відомостей автоматично підтягнеться із персонального кабінету.

Від 29 листопада на порталі "Дія" з'явилося 7 нових соціальних послуг, серед яких - призначення та перерахунок пенсій.

ТСН.ua пояснює, як подати таку заяву, не виходячи з дому.

Така процедура не займе багато часу і для цього потрібно виконати низку послідовних дій:

Авторизуватися на порталі Дія, зайти у розділ “Пенсії, пільги та допомога” і обрати пункт із пенсіями. Заповнити заяву. Частина відомостей автоматично підтягнеться із персонального кабінету. Сама заява проста, та зроблена у вигляді анкети. Під час заповнення заяви треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та яким чином — на банківську картку чи у відділенні пошти. За результатами анкети, система формує перелік документів, які необхідно підвантажити. Коли заява буде заповнена, а всі необхідні документи прикріплені — потрібно лише підписати все КЕПом та надіслати. Вони потраплять на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

Заява на призначення пенсії (3 фото)

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів співробітниками відділення ПФУ. Відповідь або лист про необхідність уточнення даних прийдуть вам на електронну пошту.

Нагадаємо, від 29 листопада на порталі "Дія" з'явилося 7 нових соціальних послуг, серед яких оформлення субсидії. Це друга за популярністю послуга в Україні.