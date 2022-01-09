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Посмертне донорство органів: в Україні зростає кількість людей, які задумуються про порятунок життя інших

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Посмертне донорство органів: в Україні зростає кількість людей, які задумуються про порятунок життя інших

фото / Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

У львівській лікарні швидкої допомоги проводять відповідні трансплантації. 

Своїм прикладом вона врятувала не одне життя: Людмила Коваль трагічно втратила сина, але дала дозвіл на забір його органів для пересадки іншим. ТСН уже розповідала цю історію у випуску до Дня Незалежності України. Тоді в прямому ефірі пані Людмила змогла почути серце свого сина в чоловікові, якому пересадили орган, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 8 січня

Сльози не висихають майже рік після втрати сина. Йому було 29. У нього саме народився син.  Але у  травні   розірвалася вроджена аневризма. Посмертне донорство було заповітом  Ігоря.  

Від її сина іншим пацієнтам пересадили серце та дві нирки. Серце дісталося  59- річному Віктору Маршалу. Як воно б’ється  у грудях Віктора – мама слухала у прямому ефірі ТСН.

У львівська лікарня швидкої допомоги провели відповідні трансплантації. А загалом таких пересадок у закладі зробили  76  -  легень, серця, печінки, нирок, підшлункової. Це 76 врятованих життів. Глядачі ТСН вирішили - лікарі теж мають отримати  нагороду – "Ті що вражають".

Цей випадок не лише  розчулив українців, а й  став прикладом  і тим переломним моментом, про який мріяли лікарі. Ще торік родичі семи з десяти померлих  відмовляли у заборі органів,  нині ж, кажуть медики - більша частина  дають згоду. Ще торік про посмертне донорство задумувались лише троє з десяти людей, тепер таких більша частина.

Стати донором можуть одиниці на тисячі, можливо на мільйон, а потребувати в донорстві може кожна сім’я і може навіть сьогодні, тому люди будьте небайдужими до чужого горя.

Кореспондент Марічка Кужик

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