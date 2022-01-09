Посмертне донорство органів: в Україні зростає кількість людей, які задумуються про порятунок життя інших

Посмертне донорство органів: в Україні зростає кількість людей, які задумуються про порятунок життя інших

У львівській лікарні швидкої допомоги проводять відповідні трансплантації.

Своїм прикладом вона врятувала не одне життя: Людмила Коваль трагічно втратила сина, але дала дозвіл на забір його органів для пересадки іншим. ТСН уже розповідала цю історію у випуску до Дня Незалежності України. Тоді в прямому ефірі пані Людмила змогла почути серце свого сина в чоловікові, якому пересадили орган, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 8 січня.

Сльози не висихають майже рік після втрати сина. Йому було 29. У нього саме народився син. Але у травні розірвалася вроджена аневризма. Посмертне донорство було заповітом Ігоря.

Від її сина іншим пацієнтам пересадили серце та дві нирки. Серце дісталося 59- річному Віктору Маршалу. Як воно б’ється у грудях Віктора – мама слухала у прямому ефірі ТСН.

У львівська лікарня швидкої допомоги провели відповідні трансплантації. А загалом таких пересадок у закладі зробили 76 - легень, серця, печінки, нирок, підшлункової. Це 76 врятованих життів. Глядачі ТСН вирішили - лікарі теж мають отримати нагороду – "Ті що вражають".

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Цей випадок не лише розчулив українців, а й став прикладом і тим переломним моментом, про який мріяли лікарі. Ще торік родичі семи з десяти померлих відмовляли у заборі органів, нині ж, кажуть медики - більша частина дають згоду. Ще торік про посмертне донорство задумувались лише троє з десяти людей, тепер таких більша частина.

Стати донором можуть одиниці на тисячі, можливо на мільйон, а потребувати в донорстві може кожна сім’я і може навіть сьогодні, тому люди будьте небайдужими до чужого горя.

Кореспондент Марічка Кужик

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