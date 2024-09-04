"Посміхнуться і продовжать вбивати ": військовий експерт про ймовірні мотиви атаки Росії на Львів

Путінська армія найближчим часом ймовірно продовжить гатити не тільки по енергетичній інфраструктурі України, але і по цивільним об’єктам, як це сталось у Львові сьогодні, 4 вересня.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олексій Гетьман та аргументував це тим, що таким чином окупанти будуть намагатися посіяти панічні настрої всередині країни.

"26 серпня був масований обстріл України, ціллю якого була енергетична інфраструктура, окупанти гатили в тому числі по Києву. Атака на Львів – це удар по цивільному населенню. Удар був здійснений для того, або щоб посіяти панічні настрої всередині країни, або щоб розхитати ситуацію", - каже Олексій Гетьман.

Та додає, що з приводу цього поки що є невтішний прогноз: "З сумом можу припустити, що такі удари по цивільним об’єктам скоріш за все продовжаться".

Військовий експерт так пояснює можливі мотиви окупантів: "Поки що ми спостерігаємо тактику ударів саме по цивільним об’єктам. Можно припустити те, для чого вони це роблять. Про це я сказав раніше (посіяти паніку, розхитати ситуацію всередині країни). Я думаю, що вони спробують робити це надалі. Їх цікавить наша реакція на такі дії, реакція світової спільноти. Якщо після цього буде рішуча реакція від наших партнерів, то окупанти, можливо, не будуть цього робити далі. Але якщо знову буде лише занепокоєння та схвильованість, про що ми чуємо багато років, то окупанти посміхнуться та будуть продовжувати".

За словами Гетьмана, ракетні атаки на цивільні об’єкти не є новою тактикою путінської армії.

"Раніше ворог робив це поодиноко, зараз – один випадок за одним. Ця тактика використовувалась і раніше, але зараз стала більш активною", - резюмує експерт.

Атака на Львів: що відомо

Під час атаки на Львів 4 вересня було два важких влучання. Кількість загиблих унаслідок ворожих ударів зросла до семи.

Про це повідомили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Козицький прибув на місце одного з ударів та записав звідти відеозвернення.

"Знаходимось у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини – комбінований, з "Шахедами" і ракетами. Дякую ДСНС за ліквідацію наслідків. На даний момент – два влучання по території міста", – сказав голова ОВА.

Він наголосив, що ворог б’є по цивільних, по житлових кварталах, де нема жодних ні інфраструктурних, ні військових об’єктів.

Новини ТСН 16:00 4 вересня. Трагедія у Львові. На Покровськ РФ кидає все, що може рухатись

Раніше повідомлялось про те, що голова ОВА показав відео з місця удару.

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