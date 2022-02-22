Посол ФРН пояснила відсутність німецької зброї в Україні

Постачання зброї до зони конфліктів з Німеччини відбувається у виняткових випадках.

Посол Німецької Федеративної Республіки в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому в Україні досі немає німецької зброї. За її словами, це чітка і довготривала політика — не постачати зброю у зону конфлікту.

Про це вона повідомила 22 лютого під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

“Ви знаєте політику Німеччини. Вона не змінюється раптово. Постачання зброї у зону конфлікту - це дуже чітка політика довгі роки, дуже мало винятків було. Я пам'ятаю лише один”, - зауважила очільниця дипломатичного представництва.

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За її словами, ця політика базується на суспільному консенсусі.

“Але ви бачите, що зараз є дуже жвава і інтенсивна дискусія у Німеччині на цю тему. Я впевнена, що буде розвиток і в цій сфері”, - зауважила вона.

Анка Фельдгузен стверджує, що не знає, як саме буде переглянуто цю політику, але впевнена, що вона не залишиться такою, як зараз.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна готова передати Україні 5 тисяч військових касок.

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