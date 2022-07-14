Посол США при ОБСЄ розповів, чи є наразі ризик оголошення Путіним загальної мобілізації в Росії

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер пояснив, чому Путін досі не оголосив загальну мобілізацію в Росії, яка розв'язала війну проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Звичайно, він міг би це зробити. Це варіант, який доступний Володимиру Путіну. Але я думаю, що він був би надзвичайно непопулярним у Росії, якби це зробив. Є причина, чому Кремль досі цього не зробив. Вони не могли цього зробити ще в лютому, або в березні, або в квітні, або в травні. Вони цього не зробили, тому що, я думаю, вони знають, що вони будуть дуже непопулярні в Росії. Але це, звичайно, можливість", - вважає Карпентер.

Водночас він зазначає, що моральний дух російських військ сьогодні надзвичайно низький - вони часто не бажають йти в бій.

"Зі звітів, які ми отримуємо, ми знаємо, що моральний дух російських військ надзвичайно низький. Їх підрозділи не мають хорошої згуртованості. Часто вони не бажають йти в бій. І тому прямо зараз російські війська, відверто кажучи, намагаються витримати цю боротьбу в тому темпі, який зараз мають", - наголошує посол США при ОБСЄ.

Повне інтерв'ю з послом США при ОБСЄ читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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