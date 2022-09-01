Посол України в Туреччині пояснив, чому через Босфор пропустили судно з російськими ракетами для С-300

МЗС України викликало посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере і звернулося до Анкари щодо надання офіційної інформації про вантаж, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор.

В інтерв'ю ТСН.ua Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар пояснив, чому Туреччина пропустила судно зі зброєю та як на дипломатичному рівні Київ і Анкара вирішуватимуть цю ситуацію.

Так, за словами Боднара, Конвенція Монтре (ред. - Конференція про режим Чорноморських протоків, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного до Середземного моря) передбачає вільний прохід протоками комерційних кораблів, і що саме комерційним турецька сторона вважає судно Sparta II.

"Від початку повномасштабного вторгнення, у перший день, я особисто звернувся до заступника міністра закордонних спав Туреччини і на підставі нашої ноти було ухвалено рішення про закриття протоки для військових кораблів країн, що воюють... Насправді, це врятувало нас певним чином, оскільки вже на прохід очікували на 26-27 лютого чотири крейсери з великою кількістю "Калібрів", і це могло створювати додаткову загрозу для Одеси і Миколаєва. І мені здається, що саме це рішення турецької сторони не дозволило якраз посилити Чорноморський флот і захопити наш південь. З іншого боку, є стаття 4 Конвенції, яка передбачає, що навіть під час війни будь-які комерційні кораблі з будь-яким вантажем можуть вільно проходити протоки в той чи інший бік... Так само відбулося і зі Sparta II. Я думаю, сьогодні ми отримаємо більш детальні пояснення, але наразі тут досить небагато інструментів у турецької сторони, оскільки Конвенція передбачає чіткі правила", - пояснив посол України в Туреччині.

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Він також зазначив, що Україна сприймає такі кораблі (ред. - як Sparta II) як військові, оскільки вони обслуговують одну з компаній Міноборони РФ, а турецька сторона визначає їх комерційними.

"Ми вважаємо їх військовими кораблями. І тому був наш демарш і запрошення турецького посла до МЗС України для вручення відповідної ноти. З іншого боку, я передбачаю, що пояснення буде таким, що Конвенція не передбачає затримання комерційних кораблів, незалежно від того, що вони везуть", - додав Василь Боднар та наголосив, що судно Sparta II ніхто не перевіряв, оскільки Туреччина вважає, що прохід відбувався на законних підставах. Навіть якщо корабель перевозив зброю, вантаж був на комерційному судні.

Варто зазначити, що раніше до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини через прохід протокою Босфор зафрахтованого Міноборони РФ судна.

У понеділок, 29 серпня, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив занепокоєння послу Туреччини Ягмуру Ахмету Гюльдере з приводу проходу протокою Босфор зафрахтованого Міноборони РФ судна Sparta II, яке, ймовірно, перевозило із Сирії ракетні системи С-300ПМУ-2.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання. Заступник міністра також привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим протоків від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля.

Нагадаємо, наприкінці липня торгове судно Sparta II пройшло турецьку протоку Босфор шляхом із Сирії до порту Новоросійськ. Представники європейської розвідки впевнені, що судно перевозило військову техніку для підтримки російської агресії.

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