Посол України в Японії розповів, як довго ще триватиме війна з Росією

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, скільки ще, на його думку, триватиме війна з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"На жаль, на мою думку, поки що ситуація не дає підстав вважати, що до нового року вдасться звільнити ті території, які ми поставили собі за ціль звільнити. Інша справа, що ціною неймовірних зусиль, насамперед, ЗСУ, звичайно, наших партнерів з усього світу фактично зупинене будь-яке просування російських окупаційних військ. Наші навчилися завдавати таких ударів, про які ми давно мріяли, зокрема по військовій інфраструктурі Криму, в тилу на сході і на півдні. Я думаю, що це дасть накопичувальний ефект, який дозволить за мінімальних втрат почати звільнення", - заявив він.

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Водночас Корсунський зазначив, що зрушення на фронті слід очікувати не раніше весни 2023 року.

"Але нам ще треба потерпіти до весни наступного року. Мені здається, тут є певні підстави вважати, що певні зрушення вже відбуватимуться саме тоді", - додав дипломат.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 182-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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