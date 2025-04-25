Посол України у Ватикані зробив несподівану заяву про ставлення Папи Франциска до війни Росії

Папа Римський / © Associated Press

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Вже завтра Папу Римського Франциска поховають у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, де спочиває Папа Климент восьмий, який благословив створення греко-католицької церкви. Зараз триває прощання з Папою Римським.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

На площі святого Петра — не проштовхнутися: тут уже збираються прочани, щоб бути свідками церемонії, яка відбудеться в суботу. Базиліка Святого Петра відкрита для всіх і попрощатися з понтифіком може кожен. До собору, де встановлена труна з Папою Франциском, журналісти йдуть разом із послом України в Ватикані.

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Пан Андрій Юраш веде ТСН територією Ватикану, нині закритою для відвідувачів через скорботні заходи. Це — така собі екскурсія для ТСН. Тут собор Святого Петра, знамениті ватиканські сади та найкоротша державна залізниця світу, яка має загальну довжину 900 метрів.

Папу Франциска, каже пан Юраш, розкіш Ватиканських садів і краса цієї території мало цікавили. Він відмовився жити в офіційній резиденції, в садах був хіба кілька разів і всі роки своєї каденції мешкав у ватиканському готелі Санта Марті.

Потрапити на аудієнцію до Папи Франциска було нескладно, він майже нікому не відмовляв у зустрічах. А ще цей Папа пам’ятав історії чи не кожного, хто приходив до нього, і завжди цікавився справами та уточнював, наприклад, як здоров’я членів родини.

Прощання у Ватикані / © Associated Press

Пан Юраш погоджується — українці мали право ображатися на Папу Франциска, бо іноді здавалося, що він не на нашому боці. Але Папа був дипломатом, каже наш посол, і добре розумів українців.

«На одній із приватних зустрічей він, наприклад, казав, що розуміє українців і бачить, що у них немає жодного іншого варіанту, крім як боронити зі зброєю свою державу, він це абсолютно прямо казав», — каже Андрій Юраш.

У храмі безперервно моляться за упокій Папи. Так само безперервно йдуть люди, щоб попрощатися з понтифіком.

В суботу після скорботної меси труну з тілом Папи буде доставлено до храму Санта-Марія-Маджоре. Він — на іншому березі річки Тібр, за п’ять кілометрів від Ватикану. Про бажання бути похованим саме там Папа Франциск написав у своєму заповіті. Там триває підготовка до прощання.

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 8 Наживо з Ватикану! Останні години прощання з Папою Римським! Ексклюзив ТСН

Жалоба в Римі триватиме до 29 квітня. Тоді ж тут офіційно стартує підготовка до конклаву, який має розпочатися не раніше 6-го і не пізніше 12 травня.

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