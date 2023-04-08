Посольство РФ у Гаазі постійно цупило українські прапори перед установою, тож нідерландці виставили охорону

Група нідерландців уже рік стереже двадцятиметровий український стяг у Гаазі. Щоранку його вивішують перед російським посольством. Охорону встановили після того, як росіяни вкрали кілька десятків попередніх прапорів - сьогодні у ній беруть участь вже півтори сотні людей з усієї країни, йдеться в ТСН

Двадцять метрів у довжину і два у ширину - біля російського посольства у Гаазі Франс розгортає і закріплює прапор. “Це для нас спеціально зробили на замовлення, щоб чітко вміщувався між деревами”, - каже чоловік.

Все почалося рік тому, коли за кілька днів після повномасштабного вторгнення він прийшов до російського посольства і побачив, що установа працює, ніби нічого не трапилося. “Я купив 10 таких прапорів і повісив їх на стійки. Але наступного ранку вони зникли. Поліцейські розповіли, що це люди з посольства їх забрали. Тоді я купив ще десять, але і їх вкрали. І тоді ми вирішили, що потрібне щось більше”, - пригадує Франс.

Не зупинить російських крадіїв і гігантський розмір прапору, подумав Франс і тоді у тут з’явилася охорона від восьмої ранку і до шостої вечора. Аби щогодини у прапора був охоронець, навіть створили спеціальну систему реєстрації і на найближчі три дні всі місця вже зайняті. “У нас ніколи не було такого, щоб прапор залишився без охорони”, - кажуть активісти.

Нині вартових вже сто п’ятдесят, підтримати акцію приїздять з усіх Нідерландів.

З російської амбасади до протестувальників за рік ніхто жодного разу не вийшов. Ворота відкривають лише для тутешніх машин. Але вартові знають, як сильно вони насправді заважають представництву країни-терористки. Десятки заяв у поліцію з вимогою зняти прапор закінчилися нічим. “Інколи, коли вони прибирають листя, вони намагаються здути його в нашому напрямку - знаєте, такі маленькі підступні кроки”, - кажуть “охоронці”.

На такі дії активісти відповідають музично, зокрема звучить український гімн. “Уявляєте, вони щось собі підспівують зранку, а потім раз і усвідомлюють, що це український гімн. Для них же це жахливо, розумієте”, - переконує один із активістів.

Нідерландці кажуть, український стяг звідси приберуть лише після перемоги.

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