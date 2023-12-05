"Поспіхом засипали землею": загадкова смерть дівчини у Чернігові сколихнула Україну

На Чернігівщині розслідується моторошне вбивство, яке намагалися видати за смерть через хворобу.

Що відомо про загадкову смерть дівчини, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Загадкове вбивство в Чернігові

Квітень 2022 року – Чернігів лише починає оговтуватися від облоги російських терористів, місто продовжують обстрілювати окупанти, місцеві гинути, якби не звучало, до мертвих тут уже звикли.

От і в ніч проти 16 квітня в одну з місцевих лікарень повідомляють про, на перший погляд, звичайну смерть місцевої мешканки Вікторії Лещенко. Лікарі називають причину – “Захворювання, зумовлене ВІЛ”.

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На цьому все могло б і закінчитися, якби не подруги померлої, які випадково встигають зробити фото тіла з моргу, які згодом буквально перевернуть справу. До журналістів ТСН.ua звернулися друзі і рідні Вікторії – тієї самої, загадково загиблої. Вони й забили на сполох й стали вимагати розслідування справи, попри те, що останні перебувають по той бік океану, у США. Сестра дівчини відразу вказала на цивільного чоловіка Вікторії, впевнена, до її смерті руку доклав саме він, а у розмові з нею намагався переконати, що все це – прикра випадковість.

"До мене надійшло повідомлення від шкільної знайомої: “Віки немає”. Начебто зателефонував її цивільний чоловік і сказав, що вона вночі померла. Він згодом зателефонував і мені та розповідав, що Віка прийшла звідкись, лягла, заснула і померла", – розповідає сестра загиблої Ірина Шорт.

Чим сестра була шокована, коли побачила тіло дівчини?

Навіть на фото на тілі дівчини чітко видно синці та рани, каже сестра. Жінка понівечена, однак у висновку про причини смерті про це ані слова, а Вікторію поспіхом ховають. Сестра загиблої впевнена, так поквапилися, бо було, що приховувати.

"Розумієте, я з нею розмовляла день до цього по відеозвʼязку, я бачила її, вона була абсолютно нормальна, в неї не було ніяких синців, ніяких ушкоджень, – каже Ірина Шорт. – Я вважаю, злочинець та його родичі посприяли, щоб все так сталося, щоб у висновку про це не йшлося, щоб її засипали землею поспіхом, аби приховати вбивство".

Що відомо про сімейну пару?

Без мами залишилася 11-річна дитина. Вікторія та Володимир жили в цивільному шлюбі близько року, але сестра виступала проти цих стосунків, бо ще на початку цього знайомства так званий чоловік постійно розкидувався погрозами розправою над Вікою, якщо рідні не заплатять. Й навіть знімав на відео, як він б’є дівчину.

"В мене був інцидент з ним, це було ще 9 квітня 2021 року. Він до мене зателефонував з номера моєї сестри. Каже мені “Я муж Віки”, хоч вона мені про нього не казала… Почав погрожувати, – телефонував до мого чоловіка та вимагав гроші", – розповідає сестра загиблої Ірина Шорт.

"Він раніше навіть телефонував мені, і вимагав грошей, погрожував побити Віку. Пізніше того ж дня він надіслав мені відео, на якому він її б'є, але це було одне з тих відео, яке зникає після того, як ви його побачили", – додає Грант Шорт, чоловік Ірини.

Цивільний чоловік вже був “замішаний” у криміналі

Про те, що чоловік – садист, у Мережі вже є інформація 10 річної давнини. ТСН робила про це матеріал. Чоловік мало не забив до смерті свою жертву арматурою, але кара його так і не наздогнала. І тоді чоловік уникнув в’язниця, а жінка зустріла свого кривдника знову.

Чоловіка "кришує" батько?

Тоді потерпіла згадувала про батька чоловіка, який нібито “допомагає йому уникнути відповідальності за вчинки”. Про те ж саме і зараз говорять спільні знайомі пари Вікторії та Володимира. За їхніми словами, підозрюваний часто вихвалявся звʼязками свого батька, мовляв, “він все вирішує”.

Що відомо про батька підозрюваного?

Отож про нього нашим колегам теж вдалося дізнатися деякі цікаві факти. П. старший був членом чернігівської обласної організації такої собі партії “Ліва опозиція” з відверто проросійськими поглядами та комуністично -”регіональним” минулим.

Після початку повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапила і ця сама "Ліва Опозиція", а 16 червня восьмий апеляційний суд Львова взагалі забороняє цю партію.

Але схоже П. старший і далі топить за Росію, бо вже 20 липня 2023 року Чернігівський суд виносить йому обвинувальний вирок у справі про “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”. Судді вирішили призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але звільнили від його відбування з умовою, що він протягом року не вчинить нового кримінального правопорушення. Нині поліція взялася за сина, фігуранту вже навіть вручено підозру, кажуть правоохоронці.

"Слідчими слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення Лещенко В. тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких остання померла", – зазначили правоохоронці.

Що кажуть адвокати?

Адвокатка потерпілих підтверджує слова поліції й каже, нині підозрюваний під домашнім арештом, але відкритим лишається питання, чому правоохоронці відразу не взялися розслідувати справу з явними ознаками насильницької смерті. Тож тепер в цю заплутану історію, за словами адвокатки, втрутилося і Державне Бюро розслідувань, яке після розслідування скаже, чи дійсно у цьому випадку є підстави підозрювати працівника поліції у вчиненні службового злочину.

Від домашнього насильства страждає більше жінок, аніж ви думаєте

Але на обличчя і факти домашнього насилля. Чи зверталась померла Вікторія до поліції через це – наразі невідомо. Втім те, що цивільний чоловік був садистом – стверджують рідні дівчини. Що робити з тими, хто простягує руки до жінок давно час затвердити на законодавчому рівні, адже щороку в Україні ситуація з домашніми тиранами лише погіршується, нікуди не поділася ця проблема і під час війни.

Лише за офіційною статистикою від Програми розвитку ООН, в результаті домашнього насильства щороку в Україні гинуть 600 жінок, а страждає від тиранів близько 2 мільйонів людей. Статистика говорить, що у понад 80% — це насильство чоловіків щодо жінок. А за 2022 рік до поліції надійшло понад 244 тисячі звернень з приводу фактів домашнього насильства, що є на 40% більше, ніж у попередньому році та на 15% більше, ніж 2020 року і на 41% більше, ніж 2019 року. Це страшні цифри, з якими терміново щось потрібно робити, а головне – жінкам не соромитися і не боятися говорити про це. Кожен тиран має бути покараний по всій суворості закону.

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"Її поспіхом засипали землею, щоб приховати вбивство!" Загадкова смерть дівчини сколихнула Україну!