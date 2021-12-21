Поспішала на вокзал: у Дніпрі авто злетіло з великої висоти після небезпечного маневру

Поспішала на вокзал: у Дніпрі авто злетіло з великої висоти після небезпечного маневру

Автівка зупинилась лише тоді, коли врізалася в електроопору.

У Дніпрі водійка легковика виконав небезпечний маневр на мосту, після чого авто злетіло з великої висоти.

Пощастило потрапити на насип, а не у воду. Момент аварії зафіксували камери спостереження.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 21 грудня.

Легковик їхав трамвайними рейками, раптом вилетів на сусідню смугу, увігнався в бус, розвернувся й вилетів з мосту.

Аваріі тут трапляються регулярно, тож огорожа вже була зламане. Авто після стрімкого спуску зупинилося лише коли врізалося в електроопору. Інакше - вилетіло б на залізничні колії.

Водійка сама вийшла з авто і від шпиталізаціі відмовилася. Пояснила поліцейським, що поспішала на залізничний вокзал.

Новини Дніпра: у місті легковик злетів з мосту

Нагадаємо, Україну накрили сильні снігопади, на дорогах зросла кількість аварій.

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