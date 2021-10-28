Пострілів було щонайменше шість: подробиці вбивства активіста "Правого сектора" в Сумах

Олександра Іваніну розстріляли на очах у дружини.

У Сумах розслідують вбивство громадського активіста. 29-річного Олександра Іваніну застрелили біля під’їзду його будинку. Це сталося близько 21:00 на очах в цивільної дружини.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 28 жовтня.

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Пара приїхала додому на машині. Щойно Олександр вийшов – пролунали постріли. Ймовірно, нападник чекав біля під'їзду будинку. Олександр Іваніна – один із лідерів Сумського "Правого сектора". У день вбивства він виступав на сесії міськради проти підвищення вартості проїзду у маршрутках, зокрема, обіцяв маршрутникам неспокійне життя – зупиняти переповнені маршрутки і викликати поліцію. До того боровся з корупцією, контрабандою, нелегальною міграцією. За даними друзів загиблого, пострілів було щонайменше шість.



"Вони під’їхали на автівці. Дружина була за кермом, він сидів поруч, вийшов із машини і поліз у багажник за речами. Поруч сидів чоловік, який погнався за ним і почав стріляти. І от там, власне, біля під’їзду вже було завершено. Наші версії – це могла бути як помста із кримінально-політично-правоохоронного світу, скажемо так. Бо саме Олександр прискіпливо займався багатьма проблемами, але одна – що стосується контрабанди й неблегальної міграції", – каже очільник обласного осередку "Правого сектора" Сергій Супрун.

У поліції поки що нічого не коментують. Відомо, що за фактом убивства відкрили кримінальне провадження. А на виїздах із Сум чергують наряди поліції для перехоплення стрільця.



"На місці події працює слідчо-оперативна гнрупа, експерти, з’ясовуєм всі обставини події. Попередньо – чоловік загинув від вогнепального поранення", – розповів речник поліції Сумської області Володимир Крупецьких.

У Сумах вбили 29-річного громадського активіста Олександра Іваніну | Новини України

Нагадаємо, на вбивство члена "Правого сектору" відреагував очільник Сумської ОДА. Він назвав це "жахливим і неприпустимим".

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