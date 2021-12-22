"Поставили жінку на ноги": рівненські та німецькі хірурги провели унікальну операцію

Рівненські лікарі ж готувалися до такої операції майже три роки: вивчали технологію і відпрацьовували свої дії.

Унікальну для України операцію на хребті провели рівненські медики разом з німецьким професором. 64-річна жінка дістала перелом хребця. Зі зверненням до медиків пані зволікала, аж доки від хребця не зосталася тонесенька пластина.

Як пацієнтку зуміли поставити на ноги, йдеться 22 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Медики замінили травмований хребець титановою конструкцією. Але замість одного великого розрізу грудної клітки зробили кілька невеличких .

Професор Евальд Герінг допомагав на цій операції. Каже, що у Німеччині цей метод практикує вже понад 25 років. Рівненські лікарі ж готувалися до першого такого втручання в Україні майже три роки: вивчали технологію і відпрацьовували свої дії.

"Я не знаю такої клініки (в Україні — Ред.), де би таку операцію виконували, хоча спілкуюся майже з усіма хірургами, котрі оперують на хребті", — зазначає ортопед-травматолог Валентин Піонтковський.

Після перенесеної операції пані Людмила вже бадьоро відповідає на питання медиків, хоча напередодні гадала, що більше може і не стати на ноги.

Встала на ноги: рівненські та німецькі медики провели унікальну операцію 64-річній жінці

"Обрізала виноград вдома і впала з трьохметрової висоти. Через пів року мене ждав інвалідний візок", — розповідає вона.

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Зізнається, що спершу не зрозуміла, на скільки у неї тяжка травма. Думала, що просто забила спину. Але стан погіршувався і коли знеболюючі перестали діяти — зробила МРТ. Жінка була приголомшена вердиктом лікарів: від 12 грудного хребця залишилася тонесенька пластиночка. Травма спровокувала так звану хворобу Кюммеля.

Щоби уникнути інвалідного візка у таких випадках на місце хребця встановлюють титанову конструкцію. А проведена у Рівному операція не тільки залишає менші шрами, а й значно менше травматизує легені та аорту, зменшує больовий синдром, і в кілька разів прискорює реабілітацію.

"Захоплююся хірургами з Рівненської обласної лікарні. Ця операція досить унікальна. Є одна-дві клініки, які на всю Німеччину проводять такі операції", — говорить президент Української асоціації ендоскопічної хірургії хребта Яків Фіщенко.

Німецький хірург Евальд Герінг каже, що ще кілька операцій і його допомога рівненським медикам буде не потрібна. Вони вправно роблять усе й самі. Тим часом пані Людмила уже наступного дня після операції на ногах — лікарняними коридорами під наглядом медиків ще не зовсім сміливо, але крокує.

Нагадаємо, що лікарі двох областей об’єднались для порятунку 4-денного немовляти.

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