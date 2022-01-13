Постійна рада ОБСЄ збирається у Відні: говоритимуть про ультиматуми РФ і ситуацію біля кордонів України

ОБСЄ включає майже 60 держав-членів.

Про російські ультиматуми говоритимуть сьогодні в ОБСЄ. Засідання Постійної ради відбудеться у Відні. До слова, це буде завершення переговорного марафону щодо гаратній безпеки, які вимагає для себе Москва. Росія хоче письмових гарантій, що НАТО не прийме до себе Україну, а також скорочення інфраструктури Альянсу.

Чого чекати від перемовин у Відні, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 13 січня.

Засідання постійної Ради ОБСЄ розпочнеться вранці у Відні - це буде останній переговорний майданчик про висунутий росіянами ультиматум щодо безпеки. Цього тижня консультації уже відбулися в Женеві, а також в Брюсселі при НАТО.

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Однак, якщо від попередніх зустрічей ще можна було чекати якихось несподіванок чи рішень, то сьогодні йдеться винятково про обговорення в ширшому колі. Саме ОБСЄ включає майже 60 держав-членів. За великим столом переговорів буде і Україна.

До австрійської столи не делегували спеціальні делагації. Україну представлятиме постійний представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Відд Росії та Сполучених Штатів - також постійні представники при ОБСЄ.

Головування в ОБСЄ перебирає на себе Польща. Нині відбудеться офіційна інавгурація польського головування. Сюди приїде глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау. Раніше в Варшаві заявлили, що за час головування в ОБСЄ Польща хоче зробити пріоритетом ситуацію на сході України.

На попередніх переговорних майданчиках в Женеві і Брюсселі Росії пояснили, що не закриватмуть дверей НАТО перед Україною. Після розмови у Відні США та Росія хочуть вирішувати, чи є сенс продовжувати складний діалог далі, який досі не дав жодних результатів.