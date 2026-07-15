Постійні атаки та терор: росіяни полюють на цивільних та знищують місто в Україні (відео)

Нікополь / © ТСН

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Окупанти намагаються безупинно атакувати Нікополь, Марганець та інші менші населені пункти півдня Дніпропетровщини. Величезну кількість ударних бортів росіяни запускають просто з території окупованої Запорізької АЕС.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Яка ситуація у Нікополі

У Нікополі курсують пасажирські автобуси, відчинено крамниці й кав’ярні. Городяни ходять вулицями у справах і спокійно прогулюються з дітьми. У липневу спеку на вулицях міста навіть працюють фонтани. Та водночас над більшою частиною міських доріг натягнуто міцні антидронові сітки, і мало не на кожному кроці чітко видно страшні наслідки влучань російських боєприпасів.

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Катерина, мешканка Нікополя: «Сьогодні як бахнуло — так що потім не знала, як відлежатися! Виявляється, тут за машиною гнався і впав просто на асфальт! Жінка з 7-го поверху побачила, що трава горить — взяла побігла з бутлем води і траву швидко залила!»

Все своє життя пані Катерина сумлінно вчителювала у Нікополі й мешкала неподалік річки. Направду в тихому районі біля північного берега колись повноводного Каховського водосховища. Та воно повністю зникло понад три роки тому через підрив дамби московитами.

Каховське водосховище перетворилося на ліс

Тепер Дніпро тече там вузькою стрічкою, а вся величезна територія колишнього водосховища перетворилася на лінію вогню — від чотирьох до понад 20 кілометрів завширшки. На кадрах із дрона видно густий зелений рельєф, що повністю вкрив колишнє мулисте дно.

Позивний «Хасид», командир батальйону 310-го ОП РЕБ морської піхоти: «Водойма повністю висохла, тобто фізично є можливості в пішому порядку форсувати Дніпро. Але реальних випадків таких спроб наразі немає, тому що абсолютно все нашими силами вибивається, все надійно контролюється».

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Саме з території Запорізької АЕС, кажуть українські морпіхи, рашисти щодня атакують і Нікополь, й решту прилеглих до північного берега українських населених пунктів.

Позивний «Хасид», командир батальйону 310-го ОП РЕБ морської піхоти: «Ворог майже кожного дня застосовує станцію у своїх інтересах. Запускають FPV-дрони, прикриваються цим надійним щитом і чітко розуміють, що ми не можемо завдати відповідного артилерійського удару у відповідь».

Територію Запорізької атомної станції московитське угруповання військ «Днепр» повністю перетворило на передовий пункт управління й місце накопичення своєї бойової техніки. І саме там рашистські пілоти, ховаючись за енергоблоками АЕС, облаштували стартові майданчики для своїх ударних безпілотників.

Позивний «Хасид», командир батальйону 310-го ОП РЕБ морської піхоти: «Ворог там присутній своєю технікою. Артилерією — ні, але автомобільна та інша техніка на самій території атомної електростанції безпосередньо базується. Тобто особовий склад там також постійно перебуває в укриттях. На постійній основі вони звідти по нас працюють».

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Невидима битва в ефірі: як працює 310-й полк РЕБ

Ворожі ударні дрони, що цілодобово летять з півдня на північ, можна, звісно, пробувати збивати з автоматів, рушниць чи карабінів, погоджуються морпіхи 310-го полку радіоелектронної боротьби. Але летить убивчих рашистських безпілотників занадто багато.

Позивний «Сід», військовослужбовець 310-го ОП РЕБ: «Якщо взяти останні три місяці, то активність ворога значно збільшилася. До двохсот повітряних цілей буває в небі, якщо видається такий активний день. Це враховуючи і FPV-дрони, і дрони типу "Молния". Це те, що постійно полює за цивільним населенням, за машинами, за всім підряд».

Робота фахівців РЕБ — вчасно побачити повітряні загрози за допомогою станції радіоелектронної розвідки задовго до безпосереднього заходу ворожого дрона на ціль. Цього дня перед моніторами за пультом управління станцією оператор із корисним позивним «Бригадир» провів уже пів зміни.

Вчасно виявляти за допомогою приладів радіоелектронної розвідки й повністю глушити сигнал керування ворожого дрона засобами РЕБ, аби той безпорадно впав і не завдав шкоди — це і є їхня головна мета, відверто каже боєць «Сід». Воїни 310-го полку радіоелектронної боротьби корпусу морської піхоти на півдні Дніпропетровщини цілодобово займаються саме цією важкою роботою.

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Позивний «Сід», військовослужбовець 310-го ОП РЕБ: «Ми можемо ефективно придушити близько 80 відсотків усіх ворожих цілей. Решта — або, на жаль, заходять на удар, або їх успішно збивають наші дружні борти-перехоплювачі».

Близько десяти відсотків рашистських дронів усе ж таки досягають своїх цілей, чесно визнають воїни 310-го полку. Повністю придушити абсолютно всі ворожі безпілотники майже неможливо, адже на фронті триває постійна інтелектуальна гонитва у царині вдосконалення технологій, твердить комбат. Натомість їхній цілодобовий, невидимий для звичайного ока вплив на ворожі борти вже тепер точно рятує Нікополь та інші міста й села Дніпропетровщини від величезної кількості непоправної шкоди.

Позивний «Хасид», командир батальйону 310-го ОП РЕБ морської піхоти: «За місяць це близько двох тисяч одиниць ворожих FPV-дронів, з яких засобами РЕБ було успішно подавлено близько 80 відсотків. Також зафіксовано БпЛА типу "Молния" та крила — близько 900 одиниць, з них також вдалося придушити 75 відсотків».

Військові не приховують труднощів, але налаштовані рішуче: «Важко, але ми активно протидіємо цьому. Ми працюємо цілодобово, постійно шукаємо нові шляхи та технічні рішення, щоб ефективно цьому протидіяти».

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