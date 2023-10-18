Постійні обстріли та небезпека: як медики у Херсоні рятують людей

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Херсон. Під час однієї із останніх атак постраждало 7 людей, яких рятують медики.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Як медики у Херсоні рятують людей під час обстрілів

У Херсоні медики постійно рятують поранених через російські обстріли людей та самі постійно перебувають у небезпеці.

Знімальна група ТСН зафіксувала, як під час обстрілу лікарі рятують 47-річного Андрія. Він разом із колегою вони їхали по справах. Андрій був за кермом та пролунали вибухи.

Згодом медики повторно оглядають чоловіка - осколки потрапили в обидві гомілки. Сергія, колегу Андрія, не зачепило. Каже, геть поруч було три прольоти, трохи далі чув іще шість вибухів.

У Херсоні бракує медиків

Лікарка з медицини невідкладних станів Олена Пайкова каже, так працювати доводиться мало не щодня. Вона зізнається, що відчуває страх за своє життя, проте продовжує рятувати людей.

Олена Пайкова

Олена Пайкова зазначає, що війна змусила бригади екстреної допомоги бути фактично в бойовій готовності. Без бронежилета медики не їдуть навіть на звичайний виклик. Будь-якої хвилини російські війська можуть знову обстріляти місто.

Олена повернулась в Херсон фактично одразу після деокупації, бо не могла покинути своїх колег сам-на-сам.

Фельдшер Григорій - з окупованого лівого берега Херсона. Він через всю Європу їхав, щоби повернутися на підконтрольну Україні територію і знову рятувати людей.

Медики у Херсоні

Через активні бойові дії майже половину персоналу виїхало. Тут нині гостро відчувають брак кадрів. Бригади працюють на півтори ставки, але рук все одно не вистачає, тож на підсилення залучаються медиків з інших регіонів. Сьогодні вже вдруге тут працює бригада із Сум.

"Хотілось попрацювати саме тут. Побачити як тут, поспілкуватись з місцевими медиками, як вони працюють, бо невідомо, що буде завтра. Треба бути готовим до всього", - каже лікар медицини невідкладних станів Сумського центру екстреної медичної допомоги Павло Дзюба.

Окупанти навмисно обстрілюють швидкі

За час активних бойових дій на Херсонщині загинув водій швидкої та ще п'ятеро медиків були поранені. Двоє із них у Бериславі цього місяця.

Виконуюча обов'язки директора Обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської області Галина Салдан каже, що окупанти часто обстрілюють лікарів та лікарні.

"Б'ють по машинах швидкої, відстежують і навіть скидають з дронів бомби", - каже вона

Під час спілкування з журналістами ТСН поблизу медичного закладу пролунали вибухи. І медики знову поїхали рятувати людей.

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